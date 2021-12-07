12 ilde FETÖ operasyonu! 34 kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara’da bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen, 37 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi.

ARDIŞIK ARAMA KAYITLARI TESPİT EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütünün Askeri Mahrem (Kara Kuvvetleri ve Harp Okulu) yapılanmasında faaliyet gösteren, haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan/teşhiste bulunduğu ve örgütün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden olan büfelerden periyodik/ardışık aranma kayıtları tespit edilen 37 şüpheliye (1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 1 emekli albay, 4 ihraç subay, 2 sivil mahrem imam ile 28 eski KHO öğrencisi) yönelik planlı ve eşzamanlı olarak Ankara merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 20) şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

İHA

