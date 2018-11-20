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12 ildeki FETÖ operasyonunda 13 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 18:29 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR merkezli 12 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkezli 12 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır merkezli 12 ilde belirlenen adreslere Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan 41 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır'a getirilerek emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 40'ı adliyeye gönderildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 27'si ise adli kontrol kararıyla salıverildi. Şüpheli 1 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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