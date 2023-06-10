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12 işçi hastanelik oldu! Öğle yemeğinden sonra oldu! Aynı yemekten yiyen diğer işçiler de...

10.06.2023 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da bir tekstil fabrikasında çalışan 12 işçi, yedikleri yemekten sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedilirken rahatsızlığın öğle yedikleri yemekten sonra olduğu aktarıldı. Öte yandan aynı yemekten yiyen diğer işçilerin de yakın takibe alındığı öğrenildi.

12 işçi hastanelik oldu! Öğle yemeğinden sonra oldu! Aynı yemekten yiyen diğer işçiler de...

Edinilen bilgiye göre, Malatya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 600 işçinin çalıştığı bir tekstil fabrikasında rahatsızlanan 12 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ÖĞLE YEMEĞİNDEN SONRA RAHATSIZLANMIŞLAR

İşçilerin fabrikada öğle yedikleri yemekten sonra rahatsızlandıkları belirtilirken, işçilerden 11’i Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 1’i ise Yeşilyurt Hasan Çalık Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, aynı yemekten yediği belirlenen diğer işçilerin de yakın takibe alındığı öğrenildi. (İHA)


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gıda zehirlenmesi Malatya

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