12 Kasim Amerikan Basınından Özetler

Los Angeles Times, California eyaletinin hem Los Angeles yakınlarındaki güney kesimlerinde hem de kuzeyinde hala devam eden orman yangınlarıyla ilgili haberlere geniş yer ayırıyor. Gazete, ünlü ve zenginlerin yaşadığı Malibu’dan, geçen hafta üniversite öğrencilerinin uğrak yeri olan bir mekana düzenlenen silahlı saldırının yaşandığı Thousand Oaks kasabasına kadar olan bölgede 250 bin kişinin tahliye edildiğini bildiriyor. Habere göre şu anda en az 30 olarak belirlenen ölü sayısının artması bekleniyor. En az 230 kişininse kayıp olduğu kaydediliyor. Bölgedeki düşük nem oranı, şiddetli kuru rüzgar, yüksek hava sıcaklığı ve kuraklık, yangınların kontrol altına almasını zorlaştırıyor. California Valisi Jerry Brown, şimdiye kadar 200 bin hektarlık alanın kül olduğu yangınların bundan sonraki on yıllarda California açısından “yeni bir anormallik” olduğunu kaydetti. Yangınların kesinlikle normal olarak tanımlanamayacağını kaydeden Brown, California’daki hayat tarzının tehdit altında olduğunu söyledi.

Washington Post ise Birinci Dünya Savaşı’nın bitiminin 100’üncü yıldönümünü anma törenleri sırasında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un tüm dünyada yükselişe geçen milliyetçiliği lanetlediğini yazıyor. Gazete, Macron’un Başkan Trump’ı dolaylı olarak hedef alan konuşması sırasında milliyetçiliği “vatanseverliğin ihanete uğratılması” olarak tanımladığını bildiriyor. Habere göre Macron, liberal değerlere dayalı küresel düzeni savunmanın önemli olduğunu vurguladı. Trump’ın “Önce Amerika” politikasına eleştirel bir yaklaşım getiren Macron, “Başkalarını hiçe sayarak kendi çıkarlarımıza öncelik vermek, bir ülkeyi ayakta tutan ahlaki değerleri silmek anlamına gelir. Vatanseverlik, milliyetçiliğin tam tersidir.” dedi. Macron ayrıca aşırı uçlardaki ideolojilerin kanıksanmasını eleştirdi ve bunun, dün dünyanın garantiye aldığını sandığı barış mirasını tehlikeye atacağını kaydetti.

Washington Post ayrıca geçen haftaki Kongre ara seçimlerinin sonucuna göre Temsilciler Meclisi’nin kontrolünü ele geçiren ve hükümette denetim ve denge unsurlarını harekete geçirmek için yeni yetkilerle donatılan Demokrat Partililer’in önümüzdeki yıldan itibaren hangi önceliklere yer vereceğinin belirginleşmeye başladığını yazıyor. Gazete, bazı liberallerin Trump’ın başkanlıktan azledilmesi sürecinin başlatılması yönündeki baskılarına rağmen Kongre’deki Demokratlar’ın bu çağrıya kayıtsız kaldığını bildiriyor. Ancak habere göre Temsilciler Meclisi Yargı Komisyonu’nun başkanlığını devralacak olan Demokrat Partili Kongre üyesi Jerrold Nadler, özel yetkili savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü Rusya soruşturmasına açıkça karşı çıkan Matthew Whitaker’ın ifadesine başvurabileceklerinin sinyalini verdi. Senato onayı bulunmayan Whitaker, Trump tarafından Adalet Bakanlığı’na geçen hafta vekaleten atanmıştı. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun başına geçecek olan Demokrat Partili Kongre üyesi Adam Schiff ise Trump’ın CNN ve Washington Post gibi, kendisi hakkında olumsuz haberler yapan medya kuruluşlarını cezalandırmak için “devlet güçleri”ni devreye sokup sokmadığıyla ilgili bir soruşturma açabileceklerini belirtti. Schiff, “Başkan basını cezalandırmak için gizli olarak devlet güçlerini kullanıyor olabilir. Bu da basın özgürlüğüne yönelik çok ciddi bir tehdittir,” ifadelerini kullandı.