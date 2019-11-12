12 Kasım Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Trump Yönetimi'nin hükümetin kamu sağlığına ilişkin yasaları çıkarırken başvurduğu bilimsel ve tıbbi araştırmaların kapsamını büyük ölçüde daraltmaya hazırlandığını yazıyor. Gazete, kararın, hükümetin kamu sağlığına ilişkin politikalarını bilimsel temele dayandırma ilkesine büyük zarar vereceğini savunan bilim insanları ve doktorların tepkisini çektiğini kaydediyor. Çevre Koruma Dairesi EPA'nın önerdiği tasarı, dairenin bilimsel bir çalışmanın sonuçlarını değerlendirme altına almadan önce araştırmalarda kullanılan ve aralarında hastalara ait gizli tıbbi kayıtların da bulunduğu tüm ham verilerin açıklanması zorunluluğu getiriyor. Yeni uygulamanın şeffaflığı güçlendireceğini savunan EPA, ham verilerin açıklanması yoluyla bilimsel sonuçların da bağımsız yollardan doğrulanacağını öne sürüyor. Ancak gazete, örneğin geçmişte yapılan ve hava ve su kirliliğinin hastalıklarla bağlantısını ortaya koyan çalışmaların gizlilik anlaşmaları altında toplanan verilere dayandığını, bundan böyle yeni temiz hava ve su yasalarının çıkarılmasının zorlaşacağını kaydediyor. Kamu sağlığı uzmanları, yeni uygulama çerçevesinde, enerji santrallarından yayılan cıvanın beyin gelişimini engellediği ya da boyadaki kurşunun çocuklarda davranışsal bozukluklara yol açtığını kanıtlayan bilimsel çalışmaların, süresi dolan mevcut yasaları yenileme zamanı geldiğinde kabul edilmeyebileceği uyarısında bulunuyor. Gazete, Trump Yönetimi'nin getirmek istediği bu değişikliğin amacının yasa çıkarma sürecinin bilimsel temellerini zayıflatmak olduğu yorumunda bulunuyor. Planın en kritik noktası ise geriye dönük olarak da uygulanması önerisi. Örneğin Amerika'daki mevcut hava kalitesi yasalarının dayandığı, Harvard Üniversitesi'nde 1993'te yapılan ve hava kirliliğiyle erken ölümlerin bağını ortaya koyan çalışma, bundan böyle geçerliliğini yitirebilir.

Washington Post ise Hong Kong'daki son gelişmeleri aktarıyor. Gazete, dün bir polisin silahsız genç bir protestocuyu yakın mesafeden vurmasının aylardır devam eden protestoların çehresini değiştirdiğini yazıyor. Habere göre protestocuyu gerçek mermiyle karından vuran polis memuru, bunu kendini savunmak için yaptığını kaydetti. Binlerce gösterici kentin finans merkezinde polisle yüzleşirken üniversite kampüslerinde de olaylar çıktı. Bir tren istasyonuna zarar verdikleri gerekçesiyle protestoculara karşı çıkan 57 yaşındaki bir inşaat işçisinin ateşe verilmesiyse polis tarafından ”cinayete teşebbüs” olarak tanımlandı. Hong Kong'un baş yöneticisi Carrie Lam ise işçiyi yakan protestocuları ”toplum düşmanı” ilan etti ve baskılar karşısında hükümetin boyun eğmeyeceğini söyledi. Dünkü olaylar, Hong Kong'un on yıllar sonra tanık olduğu en ciddi şiddet olayları olarak tanımlandı. Şiddet eylemleri, Hong Kong'u Tiananmen Meydanı benzeri taktiklere başvurmadan dize getirmeye kararlı olan Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping'i de zor durumda bırakıyor. Çin Ordusu'nun Tiananmen Meydanı'nda hükümetin baskıcı politikalarını protesto eden yüzlerce kişiyi vurarak, döverek ve ezerek öldürdüğünü hatırlayan gazete, sosyal medyanın son derece güçlü olduğu günümüzde benzer bir durumun tekrarlanması olasılığının düşük olduğu yorumunda bulunuyor.