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12 Kasım Düzce depreminin 19. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 18:57 | Son Güncelleme

Bolu Valisi Ahmet Ümit ve protokol üyeleri, Düzce depreminin 19. yılı dolayısıyla 12 Kasım Deprem Müzesini ziyaret etti - Vali Ahmet Ümit: - "Depremle yaşamayı öğrenmek durumundayız. Herkesin bir hakkı var. Bu doğanın da bir hakkı var. Gidip de doğanın bana ait dediği yere ev yapmamalıyız. Derenin içerisine ev yaparsak sel onu alır götürür. Heyelanın olduğu yere inşaat yaparsak alır götürür"

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Depremle yaşamayı öğrenmek durumundayız. Herkesin bir hakkı var. Bu doğanın da bir hakkı var. Gidip de doğanın bana ait dediği yere ev yapmamalıyız. derenin içerisine ev yaparsak sel onu alır götürür. Heyelanın olduğu yere inşaat yaparsak alır götürür." dedi.

Düzce depreminin 19. yılı dolayısıyla 12 Kasım Deprem Müzesini ziyaret eden Vali Ümit, 19 yıl önce yürekleri parçalayan bir sesle uyanıldığını ifade etti.

Yürekleri parçalayan bir sesle herkesin kulağının açıldığını dile getiren Ümit, şöyle konuştu:

"Düzce merkezli 7,2 şiddetindeki bir depremle daha sarsılmıştık. Maalesef burada vatandaşlarımızı kaybettik. Burada insanlarımız yaralandı. Deprem, bundan sonra da olacak bir doğa olayı. Depremle yaşamayı öğrenmek durumundayız. Herkesin bir hakkı var. Bu doğanın da bir hakkı var. Gidip de doğanın bana ait dediği yere ev yapmamalıyız. derenin içerisine ev yaparsak sel onu alır götürür. Heyelanın olduğu yere inşaat yaparsak alır götürür. O zaman bilimin, tekniğin ve teknolojinin söylediği yerlere, müsaade ettiği yerlere iskan kurmak lazım, inşaat yapmak lazım."

İnşaatların çağın şartlarına göre ve teknolojinin verdiği olduğu imkanları kullanarak yapmak gerektiğine dikkati çeken Ümit, 19 yıl önce yaşanan deprem sonrası devletin ve milletin el ele vererek yaraları sardığını dile getirdi.

Giden canları geri getirmenin mümkün olamadığını vurgulayan Ümit, "Depremde kaybettiğimiz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bundan sonra hem ilimizde, hem ülkemizde hem de insanlık tarihinde böyle bir felaketin olmamasını temenni ediyorum. Yaptığımız inşaatların kendi mezarımız haline gelmemesi için başta kamu kurumlarımız olmak üzere günün, çağın ve teknolojinin verilerine uygun olarak geliştirmek, ona göre işlem yapmak hem de bu konuda birbirimizle yardımlaşmak durumundayız." diye konuştu.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise Bolu'nun deprem güzergahı üzerinde olduğunu vurgulayarak, Düzce ve Bolu'da ciddi kayıplar verdiklerini, binaların depreme dayanıksız olduğunu gördüklerini belirtti.

Depremin ders olduğunu anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"Bolu ders çıkarmasını bildi mi derseniz, Bolu olarak gerçekten dersimizi aldık. Bundan 15 yıl önce bütün bina stokumuzun yüzde 75'i depreme dayanıksız raporları elimizdeyken, şu an bir şehircilik dönüşümü sağlayarak Bolu Belediyesi kendi gücüyle, şehircilik gücüyle durumu tersine cevirdi. Eskiden kalan bina stokumuzda sıkıntı devam etmesine rağmen şu an yüzde 75'i sağlıklı binaya dönüştü. Şehri geliştirdik, önünü açtık ve yeniden dönüşümünü sağlamaya çalıştık."

Protokol üyeleri daha sonra, müzenin yanında bulunan 12 Kasım Deprem Anıtı'nı ziyaret etti.

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12 Kasım Deprem Müzesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz Bolu Valisi Ahmet Ümit Rektörü Prof Dr. Mustafa Alişarlı

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