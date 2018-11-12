12 Kasım Düzce depreminin 19. yılı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Depremle yaşamayı öğrenmek durumundayız. Herkesin bir hakkı var. Bu doğanın da bir hakkı var. Gidip de doğanın bana ait dediği yere ev yapmamalıyız. derenin içerisine ev yaparsak sel onu alır götürür. Heyelanın olduğu yere inşaat yaparsak alır götürür." dedi.

Düzce depreminin 19. yılı dolayısıyla 12 Kasım Deprem Müzesini ziyaret eden Vali Ümit, 19 yıl önce yürekleri parçalayan bir sesle uyanıldığını ifade etti.

Yürekleri parçalayan bir sesle herkesin kulağının açıldığını dile getiren Ümit, şöyle konuştu:

"Düzce merkezli 7,2 şiddetindeki bir depremle daha sarsılmıştık. Maalesef burada vatandaşlarımızı kaybettik. Burada insanlarımız yaralandı. Deprem, bundan sonra da olacak bir doğa olayı. Depremle yaşamayı öğrenmek durumundayız. Herkesin bir hakkı var. Bu doğanın da bir hakkı var. Gidip de doğanın bana ait dediği yere ev yapmamalıyız. derenin içerisine ev yaparsak sel onu alır götürür. Heyelanın olduğu yere inşaat yaparsak alır götürür. O zaman bilimin, tekniğin ve teknolojinin söylediği yerlere, müsaade ettiği yerlere iskan kurmak lazım, inşaat yapmak lazım."