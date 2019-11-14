12 Kasım Düzce Depremi'nin 20. yılı

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, depremlerde özellikle can kaybının en aza indirilmesi için deprem anında ve öncesinde yapılacak faaliyetlerin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu işin şakası yok, topyekün ciddiye alıp üzerinde kafa yormak zorundayız." dedi.

Şeker, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Düzce depreminin 20. yılı olduğunu anımsatarak, paha biçilemez bu coğrafyanın bedelinin ağır şekilde ödendiğini söyledi.

Türkiye'nin deprem açısından hareketli bir coğrafyada bulunduğunu ifade eden Şeker, birçok yıkıcı deprem olduğunu ve depremlerin gelecekte de olacağını belirtti. Şeker, 17 Ağustos Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinde 18 binin üzerinde can kaybı ve milyonlarca liralık zarar oluştuğunu kaydetti.

"Bu depremler bize depremin ne olduğunu öğretti." diyen Şeker, depremlerin aynı zamanda hazırlık ve afet yönetimindeki yetersizliği göstererek, depreme hazırlıkta ve afet yönetimi anlayışında bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Şeker, bugüne kadar gerek hükümetlerin gerek belediyelerin olası depremlerde ve diğer afetlerde bir vatandaşın dahi burnunun kanamaması için can güvenliğini sağladığını, hayat kalitesini artırdığını, tarihe, doğaya ve çevreye duyarlı konutlar yapmaya devam ettiğini söyledi.