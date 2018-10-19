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12. Kastamonu Tanıtım Günleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 18:16 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Ben Ankara milletvekiliyim ama Türkiye milletvekiliyim. Bir milletvekilimiz olduğu için dolayısıyla da Kastamonu'nun da 4. milletvekiliyim. Benim kapım da gönlüm de Kastamonulu kardeşlerime sonuna kadar açıktır. Bugüne kadar her zaman yanınızda olma gayreti içinde oldum bundan sonra da her daim sizlerle olmaya devam edeceğim"

İSTANBUL (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ben Ankara milletvekiliyim ama Türkiye milletvekiliyim. Bir milletvekilimiz olduğu için dolayısıyla da Kastamonu'nun da 4. milletvekiliyim. Benim kapım da gönlüm de Kastamonulu kardeşlerime sonuna kadar açıktır. Bugüne kadar her zaman yanınızda olma gayreti içinde oldum, bundan sonra da her daim sizlerle olmaya devam edeceğim." dedi.

Destici, Kastamonu Valiliği ve Kastamonu Belediyesi'nin himayesinde Kastamonulular Dayanışma Derneği (KAS-DER) tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Maltepe Miting Alanı'nda düzenlenen "12. Kastamonu Tanıtım Günleri"ni ziyaret etti.

Burada konuşan Destici, Kastamonu Günleri'nin 12.'sinde Kastamonulu vatandaşlarla birlikte olmanın onurunu ve şerefini yaşadığını söyledi.

Kastamonulu olmadığı halde içinde büyük bir Kastamonu sevgisi taşıdığını belirten Destici, "Peki, bu sevgi nereden kaynaklanıyor? Bu sevgi Kastamonu'nun mayasının sağlam oluşundan, sütünün saf oluşundan, Türk İslam medeniyetini insanlığıyla, eseriyle, sözüyle ve manevi büyükleriyle ve İstiklal Harbi'ne, Kurtuluş Savaşı'na yaptığı büyük katkılardan kaynaklanıyor. Onun için bizim içimizdeki Kastamonu sevgisini asla söküp atamazlar." diye konuştu.

Kastamonu'nun son dönemlerde üniversitesiyle, eğitime verdiği önem ve katkıyla da öne çıkan bir il olduğunu söyleyen Destici, Kastamonu'dan Anadolu'nun ya da dünyanın değişik ülkelerine göç etmiş vatandaşların Kastamonu'ya sahip çıkmaya devam edeceklerine olan inancını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ben de fırsat buldukça ailemle birlikte Kastamonu'ya gitmeye oradaki hem tarihi zenginlikleri görmeye hem Kastamonulu dostlarımızla, kardeşlerimizle hasbihal etmeye devam ediyorum. Tabii ben Ankara milletvekiliyim ama Türkiye milletvekiliyim. Bir milletvekilimiz olduğu için dolayısıyla da Kastamonu'nun da 4. milletvekiliyim. Benim kapım da gönlüm de Kastamonulu kardeşlerime sonuna kadar açıktır. Bugüne kadar her zaman yanınızda olma gayreti içinde oldum bundan sonra da her daim sizlerle olmaya devam edeceğim Allah'ın izniyle."

Destici, Kastamonu günlerinin sadece Kastamonu halkının değil, Türkiye'nin birliğine, dirliğine ve kardeşliğine de büyük katkı sağlayacağına olan inancını dile getirerek, davetlerinden dolayı KAS-DER Genel Başkanı Remzi Gür'e ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Maltepe Miting Alanı'ndaki "Kastamonu Tanıtım Günleri", 21 Ekim'de sona erecek.

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12. Kastamonu Tanıtım Günleri Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici KASTAMONU

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