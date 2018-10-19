İSTANBUL (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ben Ankara milletvekiliyim ama Türkiye milletvekiliyim. Bir milletvekilimiz olduğu için dolayısıyla da Kastamonu'nun da 4. milletvekiliyim. Benim kapım da gönlüm de Kastamonulu kardeşlerime sonuna kadar açıktır. Bugüne kadar her zaman yanınızda olma gayreti içinde oldum, bundan sonra da her daim sizlerle olmaya devam edeceğim." dedi.

Destici, Kastamonu Valiliği ve Kastamonu Belediyesi'nin himayesinde Kastamonulular Dayanışma Derneği (KAS-DER) tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Maltepe Miting Alanı'nda düzenlenen "12. Kastamonu Tanıtım Günleri"ni ziyaret etti.

Burada konuşan Destici, Kastamonu Günleri'nin 12.'sinde Kastamonulu vatandaşlarla birlikte olmanın onurunu ve şerefini yaşadığını söyledi.

Kastamonulu olmadığı halde içinde büyük bir Kastamonu sevgisi taşıdığını belirten Destici, "Peki, bu sevgi nereden kaynaklanıyor? Bu sevgi Kastamonu'nun mayasının sağlam oluşundan, sütünün saf oluşundan, Türk İslam medeniyetini insanlığıyla, eseriyle, sözüyle ve manevi büyükleriyle ve İstiklal Harbi'ne, Kurtuluş Savaşı'na yaptığı büyük katkılardan kaynaklanıyor. Onun için bizim içimizdeki Kastamonu sevgisini asla söküp atamazlar." diye konuştu.