12. katta yasak aşk! Karısının ifadesini duyunca fenalaştı

Küçükçekmece’de 6 Temmuz 2018’de Cengiz E.(43), karşı komşusu eski hakim Mehmet Engin A.’nın(66) 12. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında maktulün, eski hakimin eşi Mehtap A.(44) ile bir birlikteliği olduğu ortaya çıkmıştı. Eski hakim ve eşinin ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapsi talep edilirken, 2 sanık tutuksuz olarak yargılanmaya başlandı. Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık eşler Mehmet Engin A. ile Mehtap A. hazır bulundu. Duruşmaya müştekiler ile taraf avukatları da katıldı. Sanık avukatları müvekkilinin eski hukukçu olması nedeniyle duruşmanın kapalı yapılması talebinde bulundu. Mahkeme ise bu talebi reddetti. "KENDİ EVLADIM GİBİYDİ HAYATIMIN ŞOKUNU YAŞADIM" Duruşmada savunması sorulan eski hakim Mehmet Engin A. olay günü oturdukları site içerisinde çocuklara yönelik bir etkinlik olduğunu ve oğlunu alarak o etkinliğe gittiğini söyledi. Etkinlik esnasında oğlunun akülü arabasının şarjının bittiğini ve maktul Cengiz E.’yi kendi çocuğu ile birlikte önünden geçerken gördüğünü de söyleyen sanık “Ben de onların peşinden çok uzun zaman geçmeden çocuğun yedek akülü arabasını almak için yukarı çıktım. Maktulün evinin kapısı açıktı. Eşim ise bizim evin kapısından bakıyordu. Sonra yatsı vakti geldiğini fark ettim ve namaz kıldım. Namaz bittikten sonra eşim yanıma geldi. ‘Sana bir şey söyleyeceğim ama kızma’ dedi. ‘Cengiz içeri girdi benimle zorla ilişkiye girmek istedi sonra karşı koridordan sizin geldiğinizi duyunca beni bıraktı balkona yöneldi ‘ dedi. Ben maktul Cengiz’i aramaya başladım. Kapılarının ziline iyi niyetle bastım. Eşim ‘Cengiz düşmüş galiba bulamadım’ dedi. Site güvenliğini ve 112’yi aradım. Sonra aşağıya baktığımda birinin yattığını gördüm. Benim onun yaşında kızım vardır. Kendi evladım gibiydi hayatımın şokunu yaşadım. Güvenlik ile maktulün cesedini bulduğumuz sırada 112 ekipleri geldi. Kimseyi öldürmedim suçlamayı kabul etmiyorum” dedi. Sanık, eşi ile maktul arasındaki ilişkiyi ise olaydan sonra duyduğunu söyledi.

MAKTÜLÜN KENDİSİNE YAKINLAŞMAYA ÇALIŞTIĞINI SÖYLEDİ Sanık Mehtap A. ise olay günü eşinin zile bastığını ve diyafondan bakıp kapıyı açtığını söyleyerek “Tekrar zil çaldı. Kapıyı açtığımda Cengiz vardı. Kendi oğlunu evinin kapısında sırtından itip ‘sen gir içeri ben geliyorum’ dedi. Yakınlaşmaya çalıştı. Kocamın eve doğru geldiğini söyledim. Bana ‘sen beni mi kandırıyorsun? Çocuğunuzun akülü arabası bozuldu onu tamir ediyorlar’ dedi. Sonra tekrar yakınlaşmaya çalıştı” şeklinde konuştu. DURUŞMADA ESKİ HAKİM OLAN SANIK FENALAŞTI Mehtap A.’nın beyanları esnasında, sanık kocası rahatsızlandığını söylediği için duruşmaya ara verildi. Aranın ardından savunmasına devam eden Mehtap A. maktulün yakınlaşmasına devam ettiğini söyleyerek “Eliyle kapıyı tutuyordu, kapı aralıktı. ‘Söz bir kere sonra gideceğim’ dedi. Ardından kapıyı kapattı ve yüzüme afallayarak bakarak ‘Engin ağabey’ dedi ve evin içine doğru koşmaya başladı. Sonra eşim ve oğlum eve girdi. Eşim namaz vaktinin geldiğini söyleyerek namaz kıldı. Ben de evin içinde maktulü aradım ama bulamadım. Balkondan aşağıya baktığımda ise yerde yüz üstü yattığını gördüm. Sonra yaşananları eşime söyledim. O ise maktulün eşi Damla’yı aramamı söyledi. Damla’yı aradım ve geldi” dedi. Maktul ile ilişkisi sorulması üzerine sanık Mehtap A. ara ara Whatsapp ve sms yolu ile konuştuklarını söyledi.