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12. Kazenergy Avrasya Forumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 12:06 | Son Güncelleme

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin: - "Petrol üretiminde küresel liderlerden olmayı hedefliyoruz" - Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev: - "Kazakistan, OPEC Plus çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getiriyor ve getirecek" - "Petrol tedarik güvenliği ön plana çıktı. Petrol tesislerine saldırıların öncesi her şey belirgin bir şekilde gidiyordu"

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, petrol üretiminde dünyada lider ülkeler arasında yer almayı hedeflediklerini bildirdi.

Mamin, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da devam eden Enerji Haftası çerçevesinde Kazakistan Enerji Derneği tarafından düzenlenen "12. Kazenergy Avrasya Forumu"nun açılışında, ülkede yılda 90 milyon ton petrol üretildiğini söyledi.

Yerli firmaların petrokimya üretimi ve rafineri kapasitesini artırdığını belirten Mamin, "Üretilen petrol ürünleri tamamen ülkemizin ihtiyaçlarını karşılıyor. Petrol üretiminde küresel lider olmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mamin, bu yıl ülkede doğal gaz üretiminin 51 milyar metreküpe ulaşacağını aktararak, "2027 yılında doğal gaz üretiminin 80 milyar metreküp olması bekleniyor. Bu sektörde önemli ölçüde büyüme bekliyoruz." diye konuştu.

Petrol sanayisindeki mevcut tehditler karşısında küresel çabaların birleştirilmesi gerektiğinin altını çizen Mamin, düzenlenen forumla yapıcı diyalogu desteklemeye imkan sağlandığını vurguladı.

- "Fazla üretim yapmayacağız"

Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev de forumdan sonra düzenlenen basın toplantısında, OPEC Plus anlaşması çerçevesinde sıkı yükümlülükleri olduğuna dikkati çekerek, gelecek yıl mart ayına kadar günlük ortalama 1 milyon 860 ton varilden fazla üretim yapmayacaklarını bildirdi.

Bozumbayev, "Kazakistan, OPEC Plus çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getiriyor ve getirecek. Anlaşma sonuna kadar üretimi garantilediğimiz koridor çerçevesinde devam ettireceğiz." dedi.

Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırıların fiyatları olumsuz etkilediğine dikkati çeken Bozumbayev, "Petrol tedarik güvenliği ön plana çıktı. Petrol tesislerine saldırıların öncesi her şey belirgin bir şekilde gidiyordu. Barkindo'nun koordinesi altında çalışıyorduk, dünya piyasasında son 2 yılda sarsılma olmamıştı." ifadelerini kullandı.

Petrol ihracatının devamlı ve istikrarlı bir şekilde devam edeceğini ifade eden Bozumbayev, 2023'ten itibaren ihracatı artırmayı hedeflediklerini de kaydetti.

Foruma, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo'nun yanı sıra birçok ülkeden petrol, petrokimya, yenilenebilir enerji sektörlerinin temsilcileri katıldı.

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Kazakistan Enerji Haftası

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