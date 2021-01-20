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12 kilo esrarla yakalanan baba tutulandı, kızı ve yeğenine adlı kontrol

20.01.2021 16:56 | Son Güncelleme:
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12 kilo esrarla yakalanan baba tutulandı, kızı ve yeğenine adlı kontrol

Samsun’da 12 kilo 350 gram esrarla yakalanan baba çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kızı ve yeğeni ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan Y.S.(41) ile kızı Ö.S.(20) ve yeğeni V.S.(35) adlı kadınların Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi ve İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’ndeki ikametlerine operasyon düzenledi.

Samsun’da 12 kilo 350 gram esrarla yakalanan baba çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kızı ve yeğeni ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan Y.S.(41) ile kızı Ö.S.(20) ve yeğeni V.S.(35) adlı kadınların Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi ve İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’ndeki ikametlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 12 kilo 350 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili baba Y.S., kızı Ö.S. ve yeğeni V.S. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan baba, kızı ve yeğeni bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.S. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken kızı Ö.S. ise yeğeni V.S. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

12 kilo esrarla yakalanan baba tutulandı, kızı ve yeğenine adlı kontrol

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