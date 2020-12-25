HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 12 kişiden 1 milyon TL vurgun yapan dolandırıcı yakalandı

12 kişiden 1 milyon TL vurgun yapan dolandırıcı yakalandı

25.12.2020 18:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde ‘emekli etme’, ‘finansal yardım’ gibi vaatlerle 12 kişiden toplam 1 milyon TL dolandıran şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.Alanya’da farklı tarihlerde 12 kişiden emekli etme, finansal yardım ve banka kredisi çekme-kapatma gibi vaatler verilerek toplam 1 milyon TL dolandırıcılık yapıldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde ‘emekli etme’, ‘finansal yardım’ gibi vaatlerle 12 kişiden toplam 1 milyon TL dolandıran şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.
Alanya’da farklı tarihlerde 12 kişiden emekli etme, finansal yardım ve banka kredisi çekme-kapatma gibi vaatler verilerek toplam 1 milyon TL dolandırıcılık yapıldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takipte dolandırıcılık şüphelisinin M.E. (39) olduğunu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen polis, şüpheli M. E.’yi Mahmutlar Mahallesi’ndeki gizlendiği adresinde yakalayarak gözaltına alındı.

Dolandırıcılıktan hapis cezası olduğu ortaya çıktı
Şüpheliye yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda 7 farklı dolandırıcılık suçundan hakkında 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Asayiş büro amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M. E. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı 4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı
Kısıtlamanın başlamasına saatler kala akılalmaz görüntülerKısıtlamanın başlamasına saatler kala akılalmaz görüntüler
AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?
1/

En Çok Okunan Haberler

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a AİHM tepkisi: Kimsin sen ya, kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a AİHM tepkisi: Kimsin sen ya, kimsin?

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

Sigarada vergi oranı değişti

Sigarada vergi oranı değişti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Diğer Haberler

25 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Kısıtlamanın başlamasına saatler kala akılalmaz görüntüler

Kısıtlamanın başlamasına saatler kala akılalmaz görüntüler

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca İstanbul'da vaka sayılarında düşüş olduğunu açıkladı

İstanbul'da vaka sayıları düştü!

Mahalleli isyan etti! Düşen kayalar tehlike saçıyor

Mahalleli isyan etti! Düşen kayalar tehlike saçıyor

Ankara'da ses telleri kesilen köpeklerin sahibine rekor para cezası

Dehşete düşüren olayda köpeklerin sahibine rekor ceza

Ankara'da kar yağışının faturası ağır oldu: 400 araç hasar gördü

Ankara'da kar yağışının faturası ağır oldu: 400 araç hasar gördü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.