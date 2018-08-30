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12 kişilik yelkenlide, 34 kaçak ve 3 organizatör yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2018 16:27 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde sahil güvenlik tarafından düzenlenen operasyonda, 12 kişilik yelkenli teknede, 34 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde sahil güvenlik tarafından düzenlenen operasyonda, 12 kişilik yelkenli teknede, 34 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

Fethiye'nin İblisburnu mevkisinde devriye görevi yürüten sahil güvenlik ekibi, bugün sabah 06.00 sıralarında, şüphe üzerine 'Gezegen' adlı yelkenli tekneyi takibe aldı. Bir süre devam eden takibin ardından tekneye operasyon düzenleyen sahil güvenlik ekibi, 12 kişilik yelkenlide, 34 kaçak göçmeni yakaladı. Ayrıca teknedeki 3 organizatör de gözaltına alındı. Toplam 37 kişi, Fethiye Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu sürerken, aralarında çocukların da bulunduğu Irak, Pakistan ve Filistin uyruklu kaçakların ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği belirtildi.

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