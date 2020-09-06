12 kişinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

Afyonkarahisar merkezli 4 ilde gerçekleştirilen ve 12 kişinin tutuklandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Narkotik polisi öncülüğünde drone ve özel harekat polisi destekli gerçekleştirilen operasyonda zehir tacirlerinin adreslerine yapılan baskınlar film sahnelerini aratmadı.

Operasyon geçtiğimiz hafta Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, Afyonkarahisar merkezli Kütahya, Konya ve İzmir olmak üzere 4 ilde yapıldı. Operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlılardan Kamil E. (37), Mehmet E. (22), Mustafa Ç. (29), Orhan K. (27), Muhammed Y. (30), Hasan Hüseyin K. (33), Halil İbrahim B. (26), Cüneyt A. (27), Oğuz U. (34), Rıdvan S. (35), Onur Ç., (23) ve cezaevinde olan Savaş G. (33) olmak üzere 12 kişi tutuklanırken, İbrahim Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Operasyonda adreslere yapılan polis kamerasına yansıyan baskın anları ise film sahnelerini aratmadı. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda zehir tacirlerinin kaldıkları bazı evlerin kapıları koç başları ile kırıldı. Zehir tacirlerinin kaçma ihtimallere karşı girilene evlerde ayrıca drone ile de havadan gözetleme yapıldı. Narkotik köpekleri girilen adreslerdeki uyuşturucu maddelerin bulunmasında ekiplere destek verdi.

12 kişinin tutuklandığı operasyonda yapılan aramalarda 320,72 gram esrar, 10,26 gram bonzai, 40 Lyrica isimli yeşil reçeteye tabi sentetik hap, 1 hassas terazi, 3 av tüfeği, 1 tabanca, 2 şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

