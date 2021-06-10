12 kişinin yaralandığı işçi servisi kazasının görgü tanığı: Sanki patlama oldu

Kaza, gece saatlerinde İnönü Mahallesi 677 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa P. (46) idaresindeki otobüs, ambalaj sektöründe çalışan işçileri evlerine dağıtmak isterken otobüsün freninin tutmaması üzerine önce otomobile çarptı ardından mobilya mağazasına daldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk belirlemelere göre 12 yaralı ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

"ÖYLE BİR SES GELDİ Kİ SANKİ PATLAMA OLDU"

Kaza anına şahit olan ve otobüsün freni patlamış gibi yukarıdan aşağıya doğru geldiğini söyleyen Halil Tanrıverdi (18), “Ben de zaten hemen kendimi köşeye çektim. Öyle bir ses geldi ki sanki patlama oldu. Ben de hemen yaralı olup olmadığına bakmak için koşa koşa geldim. 2 tane ağır yaralı kadın vardı. Şoför otobüs içerisinde sıkışmıştı onu aldık. Otobüsten 12 kişi çıktı, çok şükür ölümlü bir kaza olmadı. Hızlı geldiği için bir araca daha çarptı. Araba çarpmanın etkisiyle onu yavaşlattı. O araba olmasaydı kolonları yıkmıştı” dedi.