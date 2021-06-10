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12 kişinin yaralandığı işçi servisi kazasının görgü tanığı: Sanki patlama oldu

10.06.2021 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde, işçileri evine bırakan servis iddiaya göre freninin tutmaması sonucu önce bir otomobile çarptı ardından mobilya mağazasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralanırken, mağazada büyük çaplı hasar meydana geldi. Kazanın görgü tanıkları, "Öyle bir ses geldi ki sanki patlama oldu." dedi.

12 kişinin yaralandığı işçi servisi kazasının görgü tanığı: Sanki patlama oldu

Kaza, gece saatlerinde İnönü Mahallesi 677 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa P. (46) idaresindeki otobüs, ambalaj sektöründe çalışan işçileri evlerine dağıtmak isterken otobüsün freninin tutmaması üzerine önce otomobile çarptı ardından mobilya mağazasına daldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk belirlemelere göre 12 yaralı ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

"ÖYLE BİR SES GELDİ Kİ SANKİ PATLAMA OLDU"

Kaza anına şahit olan ve otobüsün freni patlamış gibi yukarıdan aşağıya doğru geldiğini söyleyen Halil Tanrıverdi (18), “Ben de zaten hemen kendimi köşeye çektim. Öyle bir ses geldi ki sanki patlama oldu. Ben de hemen yaralı olup olmadığına bakmak için koşa koşa geldim. 2 tane ağır yaralı kadın vardı. Şoför otobüs içerisinde sıkışmıştı onu aldık. Otobüsten 12 kişi çıktı, çok şükür ölümlü bir kaza olmadı. Hızlı geldiği için bir araca daha çarptı. Araba çarpmanın etkisiyle onu yavaşlattı. O araba olmasaydı kolonları yıkmıştı” dedi.

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"KAPIYI VE CAMLARI KIRARAK ŞOFÖRÜ VE BİRKAÇ YOLCUYU ÇIKARDIK"

Kaza anında olay yerine ilk gelen kişilerden birisi olduğunu belirten Lokman Tan (34) ise “Yukarıdan hızla geliyordu. Burada bir araba duruyordu park halinde. O arabaya çarparak biraz hızını düşürdü, aksi takdirde daha kötü şeyler olabilirdi. Direk dükkana çarptı, camlar patladı. Biz hemen otobüsün yanına gelerek şoför tarafının kapısını kırdık. Yolcular panik halindeydi. İlk şoföre müdahale ettim. Şoför tarafı daha çok ezildiği için durumunun kötü olduğunu düşündüm. Kapıyı ve camları kırdık; şoförün üzerine tavanlar çökmüş. Tavanları üzerinden atık birkaç tane de yolcuyu çıkardık” diye konuştu.

Öte yandan, mobilya mağazasında büyük çapta hasar meydana gelirken, gözaltına alınan otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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trafik kazası İzmir
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