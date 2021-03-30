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12 kişiyi hastanelik eden kimyasal tüplerden bir tane daha bulundu

30.03.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde 2’si polis toplamda 12 kişiyi etkileyen ve içerisinde kimyasal madde bulunduğu iddia edilen tüplerden bir tane daha bulundu.

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Sakarya’nın Pamukova ilçesinde 2’si polis toplamda 12 kişiyi etkileyen ve içerisinde kimyasal madde bulunduğu iddia edilen tüplerden bir tane daha bulundu. Yapılan incelemeler sonrasında bulunan 4’üncü tüpün boş olduğu öğrenilirken gözaltına alınan 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Olay, Pamukova ilçesi Yenice ve Cumhuriyet Mahallelerinden geçmekte olan sulama kanalı kenarında 28 Mart Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallelerden geçmekte olan sulama kanalı kenarına uçucu inorganik bileşenlerin bulunduğu tüpler bırakıldı. Bölgede yaşayan 10 kişi bulantı ve kusma şikayetleri ile ilçe hastanesine başvurdu. Konunun bildirilmesi üzerine bölgeye giden 2 poliste gazdan etkilenerek hastaneye başvurdu. 2’si polis toplam 12 kişiyi hastanelik eden olay sonrasında bölgeye AFAD KBRN ekipleri yönlendirildi. Ekiplerce yapılan incelemelerde tüp içerisinde uçucu inorganik bileşenler bulunduğu karışım gaz tespit edildi. Pamukova İlçe Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapılan 12 kişi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

15 gün önce bulup ağıla getirdi, haberleri görünce polisi aradı
Pamukova ilçesinde 2’si polis toplamda 12 kişiyi etkileyen ve içerisinde kimyasal madde bulunduğu iddia edilen tüplerden bir tane daha bulundu. Cumhuriyet Mahallesi Muharrem Çoğal Sokağına yaklaşık 300 metre mesafede bir ağılda bulunan tüpü, hayvan yetiştiricisi Ü.K.’nin yaklaşık 15 gün önce dere kenarında bularak ağıla getirdiği ve haberleri izledikten sonra polis ekiplerine bildirdiği öğrenildi. Bölgeye giden ekiplerin yaptıkları inceleme neticesinde tüpün boş olduğu belirlendi. Yapılan geniş çaplı incelemelerin ardından tüplerin Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (SASKİ) ait olabileceği ve çalınmış olabileceği üzerinde duruluyor. Tüplerin SASKİ’ye ait olup olmadığı ise gerçekleşen sayım sonrasında ortaya çıkacak.

Gözaltına alınan 2 kişi ifadeleri sonrasında serbest bırakıldı
Kanaldaki balık ve kurbağa ölümleri sonrasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de bölgeye gelerek, sudan numune almıştı. Olaya ilişkin ise M.Y. ve A.Y. isimli 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gazdan etkilendikleri için hastanedeki tedavileri sonrasında gözaltına alınan şüpheliler savcılıkta alınan ifadeleri sonrasında serbest bırakılırken tedavileri tamamlanan diğer 10 kişide hastaneden taburcu edildi.

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