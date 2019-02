Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde Ayvacık’ta toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü." dedi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret eden Kurum, daha sonra Valilik B Toplantı Salonu'nda millet bahçelerine ilişkin çalışmaların değerlendirildiği basına kapalı toplantıya katıldı.

Kurum, yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5 şiddetinde deprem meydana geldiğini anımsattı.

Bakan Kurum, depremde can kaybının olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Korku üzerine yaralılarımız hastanelerimize başvurdular. Onlara da gereken bakım hastanelerimiz tarafından yapılmaktadır. Hem AFAD’ımız hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerimiz şu an sahadalar, hasar tespit çalışmalarını süratle yürütüyoruz ve ilk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde Ayvacık’ta toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü. Bu ön hasar tespit çalışmaları. Şu an ekiplerimiz sahadalar ve bütün köylerimizde, ilçelerimizde tüm alanda hasar tespit çalışmalarımız yürütülüyor. Görüyoruz ki deprem ülkemizin çok önemli bir gerçeği, daha dün 81 ilimize valiliklerimize bir genelge gönderdik. Bu genelge kapsamında hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde bu ülkede riskli ne kadar yapı varsa, vatandaşımızın can ve mal güvenliği tehlikesi altında altında ne kadar yapı varsa bunları süratli bir şekilde dönüştürmek."