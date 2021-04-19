SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. 12 kulüp, FIFA 22'den itibaren olmayacak

12 kulüp, FIFA 22'den itibaren olmayacak

19.04.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'da yeni bir turnuva kurmaya hazırlanan 12 kulüp, FIFA 22'den itibaren FIFA'nın video oyunu serisinde olmayacak.

12 kulüp, FIFA 22'den itibaren olmayacak

Sanal dünyada, futbolun önde gelen markalarından biri olan FIFA hayranlarına kötü bir haber geldi. Süper Lig adında yeni bir turnuva kurmaya hazırlanan 12 kulüp, FIFA'nın video oyunu serisinden çıkacağını açıkladı.

Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Arsenal, Tottenham, Inter, Milan ve Juventus, FIFA 22'den itibaren bu video oyun serisinde olmama kararı aldı.

Avrupa'nın önde gelen bu 12 kulübünün aldığı bu kararın ardından oyun tutkunları büyük bir şok yaşadı.

Öte yandan bu kararının ardından, 12 kulübün yeni bir oyun çıkaracağı ve bu oyunun satışından daha büyük gelirler elde edeceği için böyle bir adım attığı öne sürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Karate Federasyonu başkanı hayatını kaybettiKarate Federasyonu başkanı hayatını kaybetti
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Süper Ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Flaş uyarı: Bugün ve yarın dışarı çıkmayın

Flaş uyarı: Bugün ve yarın dışarı çıkmayın

Türbede yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Türbede yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Beşiktaş, 2 maç için TFF'ye başvuru yaptı!

Beşiktaş, 2 maç için TFF'ye başvuru yaptı!

Mustafa Cengiz’den Avrupa Süper Ligi açıklaması

Mustafa Cengiz’den Avrupa Süper Ligi açıklaması

Cüneyt Çakır Avrupa Süper Ligi'ne gidiyor

Cüneyt Çakır Avrupa Süper Ligi'ne gidiyor

Milli yıldızlar EURO 2020'de olmayabilir

Milli yıldızlar EURO 2020'de olmayabilir

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tabutun direği elinde kaldı! Terim'in zor anları

Tabutun direği elinde kaldı! Terim'in zor anları

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

G.Saray'da seks partisi iddiasında yeni gelişme

G.Saray'da seks partisi iddiasında yeni gelişme

Boateng'e 'Fenerbahçe'ye gel' çağrısı

Boateng'e 'Fenerbahçe'ye gel' çağrısı

Ryan Donk'tan çok sert sözler

Ryan Donk'tan çok sert sözler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.