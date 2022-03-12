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  4. 12 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 12 Mart 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

12 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 12 Mart 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

12.03.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 12 Mart 2022 Cumartesi günü yapılan Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın son çekilişi bugün gerçekleşecek. Kazanan numaralar böylece belli olacak. Peki 12 Mart Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 12 Mart Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

12 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 12 Mart 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 5 Mart 2022 Cumartesi günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın son çekilişini beklerken, geri sayım sürüyor. Peki 12 Mart 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

12 MART CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 5 Mart Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılmıştı. Yapılan yeni çekilişte şanslı rakamlar ise 89-19-47-53-42-18 ve 73 (Joker) olmuştu. Kazanan süper star numarası da 89 olmuştu.

Son olarak devreden ikramiye 30.320.056 TL tutarında olmuştu. Haftanın son çekilişi bugün saat 21:30'da yapılacak. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

12 Mart Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli olduğunda aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
sayısal loto Milli Piyango

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