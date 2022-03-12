12 Mart Cumartesi deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

12 Mart Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Bursa, Muğla, Afyonkarahisar ve Kütahya'da sarsıntı meydana geldi. 12 Mart Cumartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan kişiler tarafından internetten araştırılıyor. 12 Mart Cumartesi### 11 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde detaylı olarak yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

12 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.12 08:20:43 35.8588 30.9900 9.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2022.03.12 07:29:25 37.0150 27.6150 5.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.03.12 06:55:52 40.1453 28.2147 7.7 -.- 1.3 -.- YENISARIBEY-KARACABEY (BURSA) İlksel

2022.03.12 06:43:13 37.0753 28.5052 5.1 -.- 0.8 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.12 06:32:37 38.9715 29.8650 4.6 -.- 1.9 -.- OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2022.03.12 05:14:36 38.6522 31.0623 8.5 -.- 1.4 -.- YESILYURT-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.03.12 04:21:34 37.0585 28.4187 8.8 -.- 1.5 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.12 04:18:29 40.8678 31.6788 5.4 -.- 1.7 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel

2022.03.12 03:25:00 38.6785 44.2375 5.9 -.- 1.3 -.- SIRIMLI-SARAY (VAN) İlksel

2022.03.12 02:23:18 37.0457 28.4172 2.9 -.- 1.0 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.12 01:19:02 39.9095 37.6177 20.3 -.- 1.8 -.- YAPAK-ZARA (SIVAS) İlksel

2022.03.12 01:13:18 38.9672 28.0217 5.7 -.- 1.7 -.- SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel

2022.03.12 00:57:02 37.7182 31.3192 5.5 -.- 1.2 -.- YENISARBADEMLI (ISPARTA) İlksel

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp



