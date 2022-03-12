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12 Mart Cumartesi deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

12.03.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Mart Cumartesi deprem listesi hafta sonunun ilk gününde yaşadıkları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bursa, Muğla, Afyonkarahisar ve Kütahya gibi illerimizde deprem meydana geldi. 12 Mart Cumartesi günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. İşte 12 Mart 2022 Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

12 Mart Cumartesi deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

12 Mart Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Bursa, Muğla, Afyonkarahisar ve Kütahya'da sarsıntı meydana geldi. 12 Mart Cumartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan kişiler tarafından internetten araştırılıyor. 12 Mart Cumartesi### 11 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde detaylı olarak yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

12 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.12 08:20:43 35.8588 30.9900 9.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.12 07:29:25 37.0150 27.6150 5.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.12 06:55:52 40.1453 28.2147 7.7 -.- 1.3 -.- YENISARIBEY-KARACABEY (BURSA) İlksel
2022.03.12 06:43:13 37.0753 28.5052 5.1 -.- 0.8 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.12 06:32:37 38.9715 29.8650 4.6 -.- 1.9 -.- OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2022.03.12 05:14:36 38.6522 31.0623 8.5 -.- 1.4 -.- YESILYURT-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.03.12 04:21:34 37.0585 28.4187 8.8 -.- 1.5 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.12 04:18:29 40.8678 31.6788 5.4 -.- 1.7 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2022.03.12 03:25:00 38.6785 44.2375 5.9 -.- 1.3 -.- SIRIMLI-SARAY (VAN) İlksel
2022.03.12 02:23:18 37.0457 28.4172 2.9 -.- 1.0 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.12 01:19:02 39.9095 37.6177 20.3 -.- 1.8 -.- YAPAK-ZARA (SIVAS) İlksel
2022.03.12 01:13:18 38.9672 28.0217 5.7 -.- 1.7 -.- SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.03.12 00:57:02 37.7182 31.3192 5.5 -.- 1.2 -.- YENISARBADEMLI (ISPARTA) İlksel

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

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