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  4. 12 Mart Cumartesi Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum son dakika deprem açıklaması! 12 Mart 2022 Cumartesi son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi

12 Mart Cumartesi Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum son dakika deprem açıklaması! 12 Mart 2022 Cumartesi son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi

12.03.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Mart Cumartesi günü Erzurum'da deprem olduğu yönünde Twitter kullanıcıları tarafından yapılan son dakika paylaşımlarının ardından Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi. Bu kapsamda 12 Mart Cumartesi Erzurum'da deprem mi oldu? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte Erzurum son dakika deprem açıklaması ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

12 Mart Cumartesi Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum son dakika deprem açıklaması! 12 Mart 2022 Cumartesi son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi

12 Mart Cuma günü saat 13.39'da Erzurum'da deprem meydana geldi. Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması geldi. Erzurum son dakika deprem açıklaması ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine haberimizde yer verdik.

12 MART CUMA ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi, saat 13.39'da Erzurum, Budaklar'da 4.0 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 7.2 km derinlikte gerçekleşti.

Afad'dan yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 3.9 olarak duyuruldu. Depremin, 5.44 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

12 Mart Cumartesi Erzurum'da deprem mi oldu?

12 Mart Cumartesi Erzurum'da deprem mi oldu?

AFAD'ın paylaşımı:

12 Mart Cumartesi Erzurum'da deprem mi oldu?

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

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12 Mart Cumartesi deprem mi oldu? 12 Mart Cumartesi deprem mi oldu?
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