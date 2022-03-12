12 Mart Cumartesi Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum son dakika deprem açıklaması! 12 Mart 2022 Cumartesi son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi

12 Mart Cuma günü saat 13.39'da Erzurum'da deprem meydana geldi. Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması geldi. Erzurum son dakika deprem açıklaması ile AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine haberimizde yer verdik.
Kandilli Rasathanesi, saat 13.39'da Erzurum, Budaklar'da 4.0 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 7.2 km derinlikte gerçekleşti.
Afad'dan yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 3.9 olarak duyuruldu. Depremin, 5.44 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.
Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:
AFAD'ın paylaşımı:
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp
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