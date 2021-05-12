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12 Mayıs Arefe Günü bankalar açık mı? Arefe Günü ve bayramda bankalar çalışıyor mu? İşte bankaların çalışma saatleri...

12.05.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslümanlar açısından oldukça önemli olan Ramazan ayı bugün itibariyle sona eriyor. 12 Mayıs tarihi Ramazan ayının son günü olurken, bugün Arefe Günü de idrak etti. Mübarek Arefe Günü'nde banka işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar Arefe Günü bankalar açık mı, bankalar kaça kadar açık sorularını merak ediyor. Peki Arefe Günü bankalar açık mı, kapalı mı? Arefe Günü ve bayramda bankalar açık mı? İşte bankaların çalışma saatleri...

12 Mayıs Arefe Günü bankalar açık mı? Arefe Günü ve bayramda bankalar çalışıyor mu? İşte bankaların çalışma saatleri...

Mübarek Ramazan ayı bugün itibariyle sona eriyor. 12 Mayıs'ta yani bugün Arefe Günü'nde banka işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar Arefe Günü bankalar açık mı sorusunu araştırıyor. Peki 12 Mayıs Arefe Günü bankalar açık mı?

12 MAYIS AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Bugün, 13 Nisan'da giriş yaptığımız bin aydan daha hayırlı Ramazan ayının son günü idrak ediyor. Vatandaşlar 12 Mayıs'ta yani bugün Arefe Günü bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. 12 Mayıs yani Arefe Günü bankalar açık olup, hizmet vermeyi sürdürecek. Ancak Arife gününde bankaların çalışma saatleri sabah 09.00 ile 12.30 saatlerinde olacak.

Bankalar Birliği tarafından yapılan bir açıklamada önemli bir uyarı da yapıldı. Hem vatandaşların hem de banka çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla banka müşterilerinin özellikle ATM, mobil bankacılık, internet gibi şube dışı kaynaklardan işlem yapmaları istendi.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

2021 senesinde Ramazan Bayramı tatili 9 gün olarak uygulanırken bankalarda emekli maaşı ve emekli ikramiyesi ödemeleri sebebi ile çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi ve mesai saati 10:00'dan 09:00'a kadar çekildi. Bankaların kapanış saati ise 16:00 olarak ilan edilmişti. Bu süreçte bankalar 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günü tam gün şeklinde çalışırken 12 Mayıs Arefe Günü ise yarım gün şeklinde çalışacak. 13 Mayıs Perşembe ve 14 Mayıs Cuma günleri yani bayram günleri ise şubeler kapalı olup hizmet vermeyecek. 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatilinin ardından bankalarda işe dönüş ve hizmet verme tarihi ise 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü olacak.

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