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12 Mayıs Çarşamba arefe günü resmi tatil mi?

11.05.2021 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının son saatlerini geçirirken arefe gününde tatil olup olmadığı merak konusu oldu. 12 Mayıs'a denk gelen arefe günü resmi tatil mi? vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, arefe günü resmi tatil olacak mı? Arefe günü iş yerleri açık olacak mı? İşte, ayrıntılar...

12 Mayıs Çarşamba arefe günü resmi tatil mi?

Ramazan ayının son günlerinde arefe gününün resmi tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Bayramdan bir önceki gün olan arefe gününde çalışanlar arefe resmi tatil mi? sorusunu araştırıyor. Peki, arefe tatil mi? İşte, ayrıntılar...

RAMAZAN BAYRAMI RESMİ TATİL GÜNLERİ

2021 Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağı duyuruldu. Kamuda çalışan vatandaşlar bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Böylelikle bayram tatili 9 gün olacak.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

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