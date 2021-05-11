12 Mayıs Çarşamba arefe günü resmi tatil mi?

Ramazan ayının son günlerinde arefe gününün resmi tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Bayramdan bir önceki gün olan arefe gününde çalışanlar arefe resmi tatil mi? sorusunu araştırıyor. Peki, arefe tatil mi? İşte, ayrıntılar...
RAMAZAN BAYRAMI RESMİ TATİL GÜNLERİ
2021 Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağı duyuruldu. Kamuda çalışan vatandaşlar bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Böylelikle bayram tatili 9 gün olacak.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi