HABER
  4. 12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 09:16 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, 12 metrekarelik dükkanda tatlı imalatı yaparak işe başlayan Yılmaz Elaldı, devletin verdiği teşviklerle kurduğu 3 fabrika ve 18 şubesinde 500 kişiye istihdam sağlıyor.

Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, 12 metrekarelik dükkanda tatlı imalatı yaparak işe başlayan Yılmaz Elaldı, devletin verdiği teşviklerle kurduğu 3 fabrika ve 18 şubesinde 500 kişiye istihdam sağlıyor. Hedefinin bu yıl sonuna kadar bin kişi istihdam etmek olduğunu anlatan Elaldı, "Diyarbakır'da hendek olaylarında herkes yatırımlarını durdururken ve burayı terk etmeyi düşünürken, biz yatırımlarımıza hız verdik. Amacımız istihdam sağlamak" dedi.
Merkez Bağlar ilçesindeki 12 metrekarelik dükkanda 30 yıl önce kadayıf imalatıyla işe başlayan pastane işletmecisi Yılmaz Elaldı, devletin verdiği teşvikleri yatırıma dönüştürerek 3 fabrika kurup Türkiye genelinde 18 şubeli pastane zincirini oluşturdu. 500 kişiye istihdam sağlayan Elaldı'nın 2020 yılı sonu hedefi, çalışan sayısını bine, şube sayısını ise 35 çıkarmak.
'CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇAĞRISINA UYDUM'
12 metrekarelik küçük iş yerinden bu seviyeye ulaşmanın kolay olmadığını anlatan Elaldı, "30 yıla yayılan bir tecrübeyle birlikte devletin verdiği teşvikleri doğru kullanarak bu seviyeye geldik. Devletin, imalathanelere ve üreticilere dönük verdiği teşviklerden faydalandık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iş insanlarına çağrısı olmuştu, demişti ki; 'Kaliteli yapın, ucuz satın, çok satın, çok kar edin.' Cumhurbaşkanımızın bu laflarını kulağımıza takarak yola çıktık ve bu konuma geldik" dedi.
'SOĞUK BAKLAVAYI TÜRKİYE’YE KAZANDIRDIM'
Pastane zincirlerinde sattıkları tüm ürünleri kendilerinin ürettiğini söyleyen Elaldı, temel amacının yenilikçi olmak olduğunu belirtti. Soğuk baklavayı ilk kendilerinin ürettiğini vurgulayan Elaldı, "Bugün Türkiye'ye dalga dalga yayılan soğuk baklavamız var. Soğuk baklavanın patenti ve isim hakkı bizde, bunu icat eden biziz ve bunu Türkiye'ye hediye olarak vereceğiz" dedi.
'HENDEK OLAYLARINDA HERKES YATIRIMINI DURDURDU, BİZ İSE HIZ VERDİK'
Elaldı, terör örgütü PKK'nın bölgede başlattığı hendek-barikat olayları sırasında birçok kişi yatırımlarının durdurduğu, kendileri ise yatırımlarına hız verdiğini söyledi. Elaldı, başarısının temel esaslarından birinin de işini layıkıyla ve düzgün yapmak olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
"TSE’de helallik belgesine kadar birçok kalite ve standart belgelerimiz var. Coğrafi İşaret Belgesi'ne de sahibiz. Diyarbakır'da hendek olaylarında herkes yatırımlarını durdururken ve burayı terk etmeyi düşünürken, biz yatırımlarımıza hız verdik. Amacımız istihdam sağlamak ve ülke ekonomisine katma değer katmak oldu."

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çığlıkları duyan koştu! İnanılmaz... Çığlıkları duyan koştu! İnanılmaz...
Cevizli ve yoğurtlu Sinop mantısına ilgiCevizli ve yoğurtlu Sinop mantısına ilgi
Avcılar'ın Senegalli tek kadın pazarcısıAvcılar'ın Senegalli tek kadın pazarcısı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Operasyon tam 5 saat sürdü! Dev fuhuş baskını

Operasyon tam 5 saat sürdü! Dev fuhuş baskını

Dünya gündemini sarsan o anları anlattı: Aniden 'boom'...

Dünya gündemini sarsan o anları anlattı: Aniden 'boom'...

ABD ve Rusya askerleri arasında gerginlik! Yol kestiler

ABD ve Rusya askerleri arasında gerginlik! Yol kestiler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da nostaljik araçlar sergiye çıkıyor

Nostaljik araçlar sergiye çıkıyor

Konya'da tartıştığı kadının kaburgasını kıran akademisyenle ilgili yeni gelişme!

Tartıştığı kadının kaburgasını kırmıştı! Yeni gelişme

Son dakika! Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

Şişli'de silahlı saldırı! 2 kadın yaralandı

Şişli'de silahlı saldırı! 2 kadın yaralandı

ABD'de Trump karşıtı binlerce kadın sokaklara indi

Trump karşıtı binlerce kadın sokaklara indi

Ümraniye'de faciadan dönüldü

Ümraniye'de faciadan dönüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.