12 metrelik su kuyusuna düşen tilkiyi AKUT kurtardı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da 12 metrelik kullanılmayan su kuyusuna düşen tilki, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Afyonkarahisar ekibi tarafından kurtarılarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şuhut ilçesi Güneytepe köyü yakınındaki bir bölgede bulunan 12 metrelik su bulunmayan kuyudan gelen sesleri duyan köylüler, eğilip baktıklarında bir hayvanla karşılaştı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kuyudaki hayvanın tilki olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri, tilkinin çıkarılması için AKUT ekibinden yardım istedi. Gelen AKUT Afyonkarahisar ekibi, merdiven yardımıyla kuyuya inerek yaklaşık 1 saatlik çalışmayla tilkiyi kuyudan çıkardı.

Sağlık durumu iyi olan tilki daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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