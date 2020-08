1,2 Milyon ABD'li Daha İşsizlik Yardımına Başvurdu

Amerika’da pandemi nedeniyle rekor düzeye ulaşan işsizlik yardımı başvurularında geride bıraktığımız hafta düşüş kaydedildi. Çalışma Bakanlığı verilerine göre işsizlik yardımı başvuru sayısı geçen hafta 1 milyon 186 bine geriledi. Bir önceki hafta 1 milyon 400 bin Amerikalı işsizlik yardımına başvuruda bulunmuştu.

Ancak ülke genelinde hala işsizlik yardımına başvuran kişi sayısının bir milyonun üzerinde olması, Corona virüsü vakalarının artmasıyla beraber ekonomiyi yeniden canlandırma sürecinin zorlu geçebileceğine işaret ediyor.

Coronavirus cases soared across the country last month, forcing authorities in some of the hard-hit areas in the West and South to either shut down businesses again or pause reopenings, sending workers back home again. Though infections have eased about 5% nationally, they jumped last week in Oklahoma, Montana, Missouri and 17 other states.

Ülke genelinde Corona virüsü vakalarında yaşanan artışlar, başta batı ve güney eyaletler olmak üzere çeşitli bölgelerde iş yerlerinin yeniden açılma planlarını erteletti. Bu da birçok çalışanı yeniden işsiz bıraktı.