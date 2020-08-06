1,2 Milyon ABD'li Daha İşsizlik Yardımına Başvurdu

Ülke genelinde Corona virüsü vakalarında yaşanan artışlar, başta batı ve güney eyaletler olmak üzere çeşitli bölgelerde iş yerlerinin yeniden açılma planlarını erteletti. Bu da birçok çalışanı yeniden işsiz bıraktı.

Ancak ülke genelinde hala işsizlik yardımına başvuran kişi sayısının bir milyonun üzerinde olması, Corona virüsü vakalarının artmasıyla beraber ekonomiyi yeniden canlandırma sürecinin zorlu geçebileceğine işaret ediyor.

Amerika’da pandemi nedeniyle rekor düzeye ulaşan işsizlik yardımı başvurularında geride bıraktığımız hafta düşüş kaydedildi. Çalışma Bakanlığı verilerine göre işsizlik yardımı başvuru sayısı geçen hafta 1 milyon 186 bine geriledi. Bir önceki hafta 1 milyon 400 bin Amerikalı işsizlik yardımına başvuruda bulunmuştu.

Vaka oranları ülke genelinde ortalama yüzde 5 oranında azaldı ancak Oklahoma, Montana, Missouri ve diğer 17 eyalette geçen hafta, tespit edilen vaka sayılarında büyük oranda artış görüldü.

Süregelen sağlık krizi ürün ve hizmet talebini de olumsuz etkilerken, işverenler yeni istihdam yaratma konusunda temkinli davranıyor.

Bu hafta yayınlanan raporlara göre, Temmuz ayında imalat ve hizmet sektörlerinde daralma devam etti.

İşsizlik yardımı başvuruları Mart ayının sonuna doğru doruk noktasına ulaşarak 6,86 milyona yükselmişti. Bazı ekonomistler, haftalık 600 dolarlık işsizlik yardımının geçen hafta sona ermesiyle beraber, yeniden işe dönüşler kaydedilebileceğinden işsizlik yardımı başvurularında da düşüş olabileceğini tahmin ediyo. Zira bazı işverenler işsizlik yardımının, işten çıkarılan ya da halihazırda işsiz olan kişilerin işe dönmemeyi tercih etmelerine neden olduğunu ileri sürüyor.

Diğer taraftan, bazı ekonomistlere göre de işsizlik yardımı başvuruları, ürün ve hizmet talebindeki düşüş ve hükümetin iş yerlerine sunduğu yardımın da kesilmesi nedeniyle yüksek kalmaya devam edecek.