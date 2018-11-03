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12 milyon dolarlık tabloyu gasbeden 2 kişiye gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 15:32 | Son Güncelleme

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Alanya'da bir İran vatandaşı M.F.'nin elinde bulunan Fransız ressam Henri Matisse'ye ait yaklaşık 12 milyon dolar değerinde tabloyu zorla aldığı iddia edilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

12 milyon dolarlık tabloyu gasbeden 2 kişiye gözaltı (2)

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Alanya'da bir İran vatandaşı M.F.'nin elinde bulunan Fransız ressam Henri Matisse'ye ait yaklaşık 12 milyon dolar değerinde tabloyu zorla aldığı iddia edilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin polis eşliğinde getirildikleri adliyede işlemleri sürüyor.
TABLONUN ÖZEL NOTU VE SERTİFİKASI
Diğer yandan, ele geçirilen tablonun arkasında, 'Henri Matisse. Woman with a still Life. 1943. Oil on canvas. 41 cm x 33 cm. Original work' yazılı not yer aldığı belirlendi. Ayrıca, tablonun orijinal ve M.F.'nin ailesin ait olduğunu anlattığı kaydedilen Arapça yazılı metnin yer aldığı sertifika da operasyonda ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

12 milyon dolarlık tabloyu gasbeden 2 kişiye gözaltı (2)12 milyon dolarlık tabloyu gasbeden 2 kişiye gözaltı (2)12 milyon dolarlık tabloyu gasbeden 2 kişiye gözaltı (2)12 milyon dolarlık tabloyu gasbeden 2 kişiye gözaltı (2)

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