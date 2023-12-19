'12 milyonluk araca nasıl biniyorsun?' diye soruldu, Oğuzhan Uğur'un yanıtı olay oldu! 'Ağzıma ölük ölük...'

Son dönemde sosyal medya fenomenlerine yapılan operasyonların ardından, tanınmış simaların yüksek kazançları merak konusu oldu. Gazeteci Emre Erciş de, sosyal medya hesabından Babala TV ile ilgili vergi matrahı ve Oğuzhan Uğur'un aracı olduğunu iddia ettiği bir otomobil görseli paylaştı.

'12 MİLYON TL'LİK BU ARACA NASIL BİNİYORSUNUZ?'

Erciş şu ifadeleri kullandı;

"Sayın Oğuzhan Uğur, Babala TV olarak 2020 yılında zarar etmiş, 2021'de 211.365 TL kar ederek 52.841 TL çok sevdiğiniz devletinize vergi ödemişsiniz. 2022 yılında da 409.764 TL kar edip 94.245 TL vergi ödemişsiniz. Benim anlayamadığım bu kazançla 12 MİLYON TL'lik bu araca nasıl biniyorsunuz? Eminim cevabı Fayza Altun, Murat Ağırel ve Emrullah Erdinç de benim kadar merak ediyordur..."

'İHBAR KABUL EDİLMELİ'

Oğuzhan Uğur ise Erciş'in bu paylaşımına, Hazine ve Maliye bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Bakan Mehmet Şimşek'i etiketleyerek, "Bence bu beyefendinin tiviti ihbar kabul edilmelidir" diye yanıt verdi.

'AĞZIMA ÖLÜK ÖLÜK...'

Oğuzhan Uğur bir diğer paylaşımında ise, Babala TV'ye vergi müfettişleri tarafından verilen ödülü paylaşıp şu ifadeleri kullandı;

"Bir de kendimi aklamak gibi olmasın ama, yukarısı beni pek sevmez malumunuz. Yani bırak vergi kaçırmayı, arabayı yanlış kaldırıma park etsem akşamına düzeni bozdu diye mikrofon kablosuyla asarlar beni. Size bırakmazlar, ağzıma ölük ölük s... merak etmeyin."





