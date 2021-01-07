12 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 12?

Araç plakası sayesinde, aracın sorumlusunun kim olduğu ya da trafiğe çıkabilir durumda olup olmadığı gibi konular hakkında kolayca bilgi edinilebilir ve gerektiğinde araç hakkında işlem gerçekleştirilebilir. Bu nedenle, araç üzerine yerleştirilen plakaların ilgili birimlerce rahatlıkla görülebilecek bir şekilde konumlandırılması gerekir. Nitekim plaka üzerinde yer alan harf ya da rakamların herhangi birinin görülmesini engelleyecek bir durum da meydana gelmemelidir. Dünya ülkelerinde kullanılan plaka sistemleri değişkenlik arz eder. Ülkemizde, plaka kodlarının başında bulunan iki haneli sayı aracın bağlı bulunduğu ili temsil ederken diğer harf ve rakam kombinasyonları ilçe hakkında bilgi verir. Ayrıca il plakaları, 67 numaralı plakaya kadar alfabetik bir düzeni takip eder. Bundan sonraki plakalar ise illerin il olma tarihleri esas alınarak düzenlenmiştir. Yazımızın devamını inceleyerek "12 plakası hangi il için kullanılır? 12 hangi şehir anlamına gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

12 Nerenin Plakası?

12 araç plakası Bingöl iline aittir. 12 plaka imi taşıyan bir araçla karşılaşırsanız Bingöl iline kayıtlı olduğunu düşünebilirsiniz. Bingöl'den bir önceki plaka kodu olan 11 ise Bilecik ilini temsil eder. Benzer bir biçimde, bir sonraki plaka kodu olan 13 de Bitlis ilini gösterir. Plaka kodlarındaki harf ve il plaka numarası dışında kalan rakamlar ise aracın bağlı bulunduğu ilçe hakkında bilgi verir. Yazımızın devamını inceleyerek Bingöl ilçe plakalarının nasıl düzenlendiğini görebilirsiniz.

Bingöl Merkez İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Bingöl merkez ilçesine ait olan plakalar "AC, AN, AD, AP, D, KM, M, S, T, TK ve SM" harfleriyle başlar. Bu doğrultuda merkez ilçesinin plakaları şu şekilde sıralanabilir:

12 AC / AN 001 ve 999

12 AD / AP 001 ve 999

12 D 0001 ve 9999

12 KM 001 ve 999

12 M 0001 ve 9999

12 S 0001 ve 9999

12 T 0001 ve 9999

12 TK 001 ve 999

12 SM 001 ve 999

Bingöl Solhan İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Bingöl Solhan ilçesine bağlı plakalar "D, EA ve M" harfleriyle başlar. Dolayısıyla Salhan ilçesi plakaları şu şekildedir:

12 D 4001 ve 4999

12 EA 001 ve 999

12 M 4001 ve 4999

Bingöl Genç İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

Bingöl Genç ilçesine kayıtlı plakalar "DA, DZ, KM ve TO" harfleriyle başlar. Genç ilçesine plakaları şu şekilde sıralanabilir:

12 DA / DZ 001 ve 999

12 KM 3001 ve 4000

12 TO 501 ve 550

