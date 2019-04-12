12 Nisan 2019 Cuma namazı saat kaçta? En güzel cuma mesajları

Allah yolumuzu güzellikten, doğruluktan ayırmasın, daha çok cuma namazı kılmamızı nasip etsin. Hayırlı cumalar dilerim.

Her hafta dualar, dilekler ile karşılanan cuma günü bu hafta Şaban ayının içinde bulunmamız nedeni ile daha bir başka coşku ile karşılanıyor. Cuma gününün güzelliğini sevdikleri, tanıdıkları, dostları ile paylaşmak isteyenler duygularını bu günün ne kadar özel olduğunu ifade eden cümleler ile anlatabilirler.

Cuma namazına giderek ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız cuma namazı saatlerini merak ediyor. Binlerce kişinin camilere akın edeceği bu mübarek cuma gününde namaz saatleri illere göre değişiklik gösteriyor. Namaz saatlerini öğrenmek için en doğru kaynak Diyanet tarafından yayınlanan takvim. Bu takvime göre cuma ezanı İstanbul’da 13:10’da, Ankara’da 12:55’de, İzmir’de 13:17’de, Eskişehir’de 13:09’da, Trabzon’da 12:12’de okunacak. Namaz için camiye gitmek isteyenler kendilerini bu saatlere göre ayarlayabilirler.

Rabbim sen bizlere hayır ve şer arasındaki farkı görebilmeyi, yolumuza çıkardığın imtihanlardan yakınmamayı nasip et, kalbi iman ile dolu olanların cuması mübarek olsun.

Cumanız mübarek, dualarınız kabul, sizler ve aileniz mutlu olsun.

Cuma günleri kazanılan sevaplar kadar yaşanan iç huzurunun keyfi de bir başkadır, cumamız mübarek olsun.

Allahım, sana açtığımız ellerimizi ettiğimiz dualarımızı boş çevirme, yolunda ilerleyenlerin yoluna zorluk sıkıntı çıkartma, bu mübarek günde bizlere en güzelini nasip eyle, her birinize hayırlı cumalar dileriz.

Rabbim bizleri yoklukla ve sevdiklerimizin acıları ile sınama, bütün Müslüman aleminin mübarek cumasını kutlarım.

Cuma gününün güzelliği yaşamınızın üstüne de vursun, bütün dilekleriniz kabul olsun.

İnsan insana kapısını kapar, Allah kuluna kapısını kapamaz, aileniz, dostlarınız ve sevdikleriniz ile güzelliklerle dolu zamanlar geçirmenizi, cuma günü yaptığınız ibadetlerin kabul olmasını dilerim.

Dualar avuç içlerinde saklanır gün gelir göğe salınır, o gün bugün, cuma gününün hikmeti üzerinizde olsun. Bütün dualarınızın kabul görmesi dilekleriyle.

Güzelliklerin yüzünüzü aydınlattığı, yaşamınıza nurların dolduğu anlar sizlerle olsun, cumaları unutmayalım ve namazlarımızı kılalım, cumanız mübarek olsun.

Rabbim sen şu mübarek cuma gününde hayırlarını üzerimizden eksik etme, sevmeyi bilenleri şükür etmeyi seçenleri cennetine al.

Hakka yürüyen yolun üstü dikenlerle dolu bile olsa vazgeçmez ayaklarımız, bütün İslam aleminin ve yürekten inananların cuma günü mübarek olsun.

Kur'an-ı Kerim'in ışığında girdiğimiz bu yol hep sana çıkar, Allah’ım sen sana el açanların dertlerine çare, hastalıklarına şifa, sıkıntılarına çözüm ol, sen biz kullarının üzerinden sevgini hiç eksik etme, gönlümüz hep senin aşkın ile dolsun, ibadetlerimizi yapabilecek kadar güç ver, cuma günümüz mübarek olsun.

Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahların af olması için sana ellerimizi açıyoruz, hatalarımızın bağışlanması için dua ediyoruz, hayırlı cumalar hep bizimle olsun.

Allah’ın sen bize yeteni bilir yettiği kadar verirsin, yokluk çektirecek kıtlıktan yoldan çıkaracak varlıktan bizleri koru, bizim için en doğrusunu nasip et, her birinizin cuma gününü kutlarım.

Cuma günü Müslümanların en güzel günlerinden bir tanesidir, gelişi huzur verir huzuru bir diğer cumaya kadar sürer, bütün cumalarımızın birlikte geçmesi dileğiyle, hayırlı cumalar.

Şu güzel günde bütün inanan gönüller edilen dualar ile bir olsun, cuma gününüz mübarek olsun.

Annemizin sevgisi, babamızın kuvveti, Rabbimizin kudreti bizlere güç olsun, cuma günümüz kutlu olsun.

Bu güzel günde Müslüman alemine birlik ve huzur dilerim, güzel cumalar geçirmeniz dilekleriyle.



