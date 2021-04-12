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12 Nisan bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? Koronavirüs vaka ve ölü sayılarında son durum

12.04.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Nisan korona tablosu açıklanıyor... Sağlık Bakanlığı tarafından günlük korona tablosunda yer alan koronavirüs (Covid-19) test sayısı, vaka sayısı ve vefat edenlerin sayısı her akşam düzenli olarak paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı'nca düzenlenen korona tablosunda vaka sayıları 55 bin'i geçmiş durumda. Peki, son dakika Covid-19 vaka sayısı kaç oldu? İşte, 12 Nisan koronavirüs tablosu...

12 Nisan bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? Koronavirüs vaka ve ölü sayılarında son durum

Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfasında her akşam düzenli olarak Türkiye'nin korona tablosu verileri açıklanıyor. Koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam ederken. 9 Nisan korona tablosuna göre vaka sayısı 55 bin 791'e ulaştı. 276 vatandaş ise koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti. Peki, 12 Nisan'da koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte, son dakika korona tablosu...

12 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan son dakika koronavirüs tablosu verileri ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacak.

11 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 274 koronavirüs testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıkarken, 237 vatandaş koronavirüs neden ile yaşamını yitirdi, hasta sayısı ise 2 bin 548 oldu.

Ekran Resmi 2021-04-12 18.51.26

10 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Ekran Resmi 2021-04-12 18.53.47


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Koronavirüs risk haritası

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