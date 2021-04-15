12 Nisan koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 54 bin 562 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 243 kişi daha hayatını kaybetti.

Türkiye'de Covid-19'un neden olduğu can kaybı 34 bin 182'ye, vaka sayısı ise 3 milyon 903 bin 573'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın 9 Nisan Cuma günü açıkladığı vaka sayısı şimdiye kadar duyurduğu en yüksek günlük sayı olmuştu. Son 24 saatte 55 bin 791 yeni koronavirüs vakası tespit edilmiş, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 253 kişi daha hayatını kaybetmişti.

Sağlık Bakanlığı, 8 Nisan'da da Türkiye'de son 24 saat içerisinde Covid-19 sonucu 258 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Bu da, Türkiye'de şimdiye kadar görülen en yüksek günlük can kaybıydı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'da paylaştığı mesajda vakaların Mart ayına göre 10 kat attığını vurguladı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1380576438835949570?s=20

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bu gelişme sonrası hükümeti uyarmış, "Yanlış sağlık politikalarında ısrar, sosyal cinayettir" demişti.