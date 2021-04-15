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  4. 12 Nisan koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

12 Nisan koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

15.04.2021 04:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 54 bin 562 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 243 kişi daha hayatını kaybetti.

12 Nisan koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 54 bin 562 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 243 kişi daha hayatını kaybetti.

Türkiye'de Covid-19'un neden olduğu can kaybı 34 bin 182'ye, vaka sayısı ise 3 milyon 903 bin 573'e yükseldi.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Bakanlığı'nın 9 Nisan Cuma günü açıkladığı vaka sayısı şimdiye kadar duyurduğu en yüksek günlük sayı olmuştu. Son 24 saatte 55 bin 791 yeni koronavirüs vakası tespit edilmiş, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 253 kişi daha hayatını kaybetmişti.

Sağlık Bakanlığı, 8 Nisan'da da Türkiye'de son 24 saat içerisinde Covid-19 sonucu 258 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Bu da, Türkiye'de şimdiye kadar görülen en yüksek günlük can kaybıydı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'da paylaştığı mesajda vakaların Mart ayına göre 10 kat attığını vurguladı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1380576438835949570?s=20

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bu gelişme sonrası hükümeti uyarmış, "Yanlış sağlık politikalarında ısrar, sosyal cinayettir" demişti.

https://twitter.com/ttborgtr/status/1379882805480538115

Türkiye'de kademeli normalleşmenin başladığı 2 Mart'ta günlük vaka sayısı 11 bin 837'ydi. O güne kadar en yüksek vaka sayısı ise ikinci zirve sırasında, 8 Aralık 2020'de 33 bin 198 olarak kaydedilmişti. 2 Mart'ta günlük ölüm sayısı ise 68'di

Türkiye'de günlük vakaların seyri

Türkiye'de geçen hafta yapılan Kabine toplantısının ardından risk haritası yenilenmiş, "çok yüksek" risk grubuna giren illerin sayısı 58'e yükselmişti.

Bu iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir de var.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1376581936236351504?s=20

Halen hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Hafta sonlarında "düşük" ve "orta risk" grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında sürüyor.

"Yüksek" risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanıyor.

"Çok yüksek" risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde devam ediyor.

Ocak ayı ortasında başlayan aşılama programı da devam ediyor. Şu ana kadar 18 milyon 200 binden fazla kişiye aşı yapıldı. Bunların yaklaşık 10,7 milyonu ilk doz; 7,5 milyonu da ikinci doz olarak uygulandı.

Bu da nüfusun yüzde 12'den fazlasının birinci doz aşısını olduğu; yaklaşık yüzde 9'unun da iki doz aşısının yapıldığı anlamına geliyor. En az bir doz aşı alanların toplam nüfusa oranı da yüzde 21'i aşmış durumda.

Koronavirüs

Koronavirüs

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