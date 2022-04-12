12 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 12 Nisan 2022 Salı Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar olmak üzere 3 gün gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları, çekilişin başlangıcından kısa süre sonra internet üzerinden açıklanıyor. Peki 12 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz.

Süper Loto çekiliş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden kontrol edebilirsiniz. Süper Loto çekilişi 21.30'da başlayacak.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

