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12 öğrencinin TYT'den erken çıkarılmasına ilişkin inceleme! Gözetmen 'sınav süresini bilmiyordu' iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 17:09 | Son Güncelleme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Küçükçekmece’deki Eşref Bitlis Anadolu Lisesi’nde 12 öğrencinin sınavdan 30 dakika erken çıkarıldığı iddiasıyla ilgili inceleme başlattı. Sınav gözetmeninin bu yıla özel 135 dakika yerine sınava 30 dakika ek süre verilerek 165 dakikaya çıkarıldığını bilmediği iddia ediliyor.

12 öğrencinin TYT'den erken çıkarılmasına ilişkin inceleme! Gözetmen 'sınav süresini bilmiyordu' iddiası

Edinilen bilgiye göre, ilk aşamada tutanakların ve adayların şikayet dilekçeleri incelenecek. Yapılacak araştırma ve değerlendirme sonucunda, iddianın doğruluğunun tespit edilmesi halinde adayların mağduriyetlerinin giderileceği belirtildi.

Küçükçekmece'deki Eşref Bitlis Anadolu Lisesi'nde YKS’nin ilk bölümü olan TYT’ye “345716004" numaralı sınav salonunda giren 12 öğrenci, sınavdan 30 dakika erken çıkarıldıklarını öne sürmüştü.

GÖZETMEN 'SINAV SÜRESİNİ BİLMİYORDU' İDDİASI

Sınav gözetmeninin bu yıla özel 135 dakika yerine sınava 30 dakika ek süre verilerek 165 dakikaya çıkarıldığını bilmediği iddia ediliyor.

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