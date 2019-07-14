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"12 Punto TRT Senaryo Günleri" ödülleri sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 00:40 | Son Güncelleme

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren: - "Bazı işler kısmetli doğar '12 Punto TRT Senaryo Günleri' de kısmetli doğdu" - "Sektörün önünü açmak ve uluslararası alanda işler yapabilmek amacıyla birçok proje başlattık" - Oscar ödüllerini veren akademinin Başkanı John Bailey: - "Bizim için çok harikaydı çünkü tamamlanmış filmleri gördüğümüz film festivallerinin aksine, jüri üyeleriyle beraber yapımcıları dinleme ve onlara soru sorma fırsatı bulduk"

İSTANBUL (AA) - TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, "Bazı işler kısmetli doğar '12 Punto TRT Senaryo Günleri' de kısmetli doğdu." dedi.

"12 Punto TRT Senaryo Günleri"nin Ortaköy'deki Feriye'de gerçekleştirilen kapanış programında, "Ön Alım Desteği" ve "Ortak Yapım Desteği" almaya hak kazanan projeler ödüllendirildi.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Eren, TRT'de yapılan kurumsal değişikliklere değinerek, "Sektörün önünü açmak ve uluslararası alanda işler yapabilmek amacıyla birçok proje başlattık." diye konuştu.

Süreçleri hızlandırmak ve kolaylaştırmak için tasarladıkları projeleri anlatan Eren, "Yapacağımız işlerin kurumsal olarak ayakta kalabilmesi için kurumun sahiplenebileceği, kişilerin yaptığı girişimlerin ötesinde olabilecek bir yapıya dönüştürmemiz gerekiyor. O yüzden de '12 Punto TRT Senaryo Günleri'ni hayata geçirdik. Bazı işler kısmetli doğar '12 Punto TRT Senaryo Günleri' de kısmetli doğdu." ifadesini kullandı.

- "Daha önce yapmadığımız bir şeydi"

Oscar ödüllerini veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Akademi) Başkanı John Bailey, verimli bir proje olan "12 Punto TRT Senaryo Günleri"nin önemine dikkati çekti.

Genç yapımcılarla çalışmak ve onlara destek vermek için güzel bir kalıp oluşturduklarını dile getiren Bailey, "Bizim için çok harikaydı çünkü tamamlanmış filmleri gördüğümüz film festivallerinin aksine, jüri üyeleriyle beraber yapımcıları dinleme ve onlara soru sorma fırsatı bulduk. Bazılarına bu şaşırtıcı geldi ama bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Daha önce yapmadığımız bir şeydi." şeklinde konuştu.

Daha sonra Bailey ve eşi Carol Littleton, 119 başvurudan seçilen ve destek almaya hak kazanan projelerin sahiplerine sertifikalarını takdim etti.

"İç Bahçe", "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi", "Tavşan İmparatorluğu" ve "Bir Tutam Karanfil" adlı projeler Ortak Yapım Desteği; "Üç Arkadaş", "Turna Misali", "Aşı" ve "Umut" projeleri ise Ön Alım Desteği almaya hak kazandı.

Türk sinemasına nitelikli senaryo ve filmler kazandırmak, bu filmlerin uluslararası arenada yer almasını sağlamak ve Türk sinemasının dünya ile buluşmasına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri"nin kapanış programı, katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

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