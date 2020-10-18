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12 saat önce ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü

DÜNYA HABERLERİ  | 18.10.2020 07:05 | Son Güncelleme

Akıllara durgunluk veren olay Brezilya'da yaşandı. Sao Paulo eyaletine bağlı Campinas şehrinde bir kadın 12 saat önce ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü. Şaşkına çeviren olay banka görevlilerinin şüpheleri üzerine ortaya çıktı.

12 saat önce ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü

Brezilya'da yayın yapan Globo'nun polis raporuna dayandırdığı habere göre, ekim ayının başında Sao Paulo eyaletine bağlı Campinas şehrinde bir kadın, banka kartının şifresini bilmediği, 12 saat önce hayatını kaybeden 92 yaşındaki kişiyi tekerlekli sandalyeyle bankaya götürerek emekli aylığını çekmeye çalıştı.

ÖNCE TELEFONLA ARAMIŞ

Kimliği açıklanmayan kadın, daha önce karısını kaybeden yaşlı kişiyi bankaya götürmeden önce görevlileri arayıp eşi gibi davranarak banka kartının şifresini yenilemek istedi.

Banka yetkililerinin, yeniden şifre oluşturulabilmesi için kart sahibinin gelmesi gerektiğini söylemesi üzerine kadın, yaklaşık 12 saat önce hayatını kaybeden adamı tekerlekli sandalyeyle bankaya götürdü.

BANKA ÇALIŞANLARININ DİKKATİNİ ÇEKTİ

Tekerlekli sandalyedeki adamın hareketsizliğinin banka çalışanlarının dikkatini çekmesi ve kadının "Kendini iyi hissetmiyor." şeklinde cevap vermesi üzerine çalışanlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi ve adamın daha önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Sao Paulo Adli Polis Departmanı Müdürü Jose Henrique Ventura, otopsinin, yaşlı adamın bankaya götürülmesinden yaklaşık 12 saat önce öldüğünü doğruladığını söyledi.

Kadının, ölen adamla uzun süredir ilişkisinin olduğunu ve banka hesaplarını kontrol ettiğini öne sürmesine rağmen hesaplarında işlem yapabilmek için gerekli resmi belgelere sahip olmadığı belirtildi.

(AA)

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