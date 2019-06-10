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12 saat sonra denizde canlı bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 07:26 | Son Güncelleme

Gemlik Kurşunlu limanından şahsi tekneleriyle denize açılan 10 kişi akıntıya kapıldı.

Gemlik Kurşunlu limanından şahsi tekneleriyle denize açılan 10 kişi akıntıya kapıldı. İçinde çocuklar da bulunan 10 kişi akşam saatlerinde Kurşunlu Marina’dan denize açıldı. Hava nuhalefeti nedeniyle Gemport açıklarına savrulan tekne, bir süre çalıştırılmadı. Savrulma sonrasında kıyıya yüzmek isteyen Yaman S., Serdar S., ve Natalie S.’tekneden atlamalarından sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Bir süre sonra tekneyi çalıştıran vatandaşlar, Gemlik Kurşunlu Marina’ya gelerek emniyet güçlerini aradılar. Tekneden kurtulan 7 isim Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığında olayla alakalı ifade verdi.
Akşam 20.00 itibariyle Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince drone destekli arama başlatıldı. Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığının da yer aldığı arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Mudanya Sahil Güvenlik ekipleri olaydan tam 12 saat sonra Yaman Ş.’yi Kurşunlu açıklarında denizde yüzerken buldu. Tekneye alınan Yaman Ş. kıyıya getirilerek 112 ekiplerine teslim edildi. İlk kontrolleri ambulansta yapılan Yaman Ş. Hastaneye kaldırıldı. Kaybolan Serdar S. İle Natalie S.’nin halen arandığı bildirildi.

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