12 saat sonra denizde işte böyle canlı bulundu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde denizde kaybolduktan 12 saat sonra kurtarılan Yaman Şipka’nın kurtarılma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 10 kişi Gemlik ilçesi Kurşunlu Beldesi’nde tekneye binerek gezme ve yüzme amaçla denize açıldı. Yüzmek isteyen ve iyi yüzme bildiklerini iddia eden Yaman Şipka, Natalie ve Serdar Sincan çifti denize atladı. 3 kişi yüzdükleri sırada, hava ve deniz durumunun bozmasıyla tekneden uzaklaşmaya başladılar. Gemi kaptanı Tolga D., tekneyi çalıştırıp, yüzen 3 kişiye doğru yanaşmak istedi. Ancak tekne çalışmayınca çareyi halat atarak aradı. Şiddetli rüzgar sebebiyle sürüklenen tekne, yüzen 3 kişiden hızla uzaklaştı.

Tekne kaptanı Tolga D., 158 Sahil Güvenlik hattını arayarak acilen yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine Gemlik’te devriye görevinde bulunan TCSG-17 yönlendirilerek, olay yerine intikal etti. Teknede bulunan 4’ü çocuk 3’ü yetişkin ve tekneyi alarak kıyıya getirdi. Havanın kararması ve şiddetli rüzgardan dolayı tekneden ayrılan 3 kişinin yeri sabaha kadar belirlenemiyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte devam eden arama-kurtarma faaliyetleri kapsamında TCSG-25 botu tarafından 12 saat sonra Yaman Şipka, Altıntaş açıklarında deniz üzerinde canlı olarak bulundu. 45 yaşındaki Natalie Sincan’ın cansız bedeni Mudanya ilçesi açıklarında 20 saat sonra bulundu. Kayıp olan eşi Serdar Sincan’ı arama çalışmaları ise halen sürüyor.