12 saattir sürüyor! İstanbul'da korkutan yangın! dumanlar gökyüzünü kapladı...

Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik fabrikasındaki yangın, yaklaşık 12 saattir söndürülemedi. Yangına toplam 124 araçla, 300 itfaiye eri müdahale etmeye çalıştı.

Yangın bugün saat 04.00 sıralarında Beylikdüzü İlçesi’ndeki Yakuplu Mahallesi’nde bulunan Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi 2’nci Cadde’de bulunan 6 bin metrekare büyüklüğündeki 5 katlı iş yerinde başladı. Hızla büyüyen ve patlamalarla birlikte alevler içerisinde kalan binayı söndürmek için önce çevre ilçelerden, ardından İstanbul Avrupa ve Asya kıtasındaki birimlerinden takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN DİĞER BİNAYA SIÇRADI!

Polis ve sağlık ekiplerinin de hazır tutulduğu bölgede 124 araçla sevk edilen Beylikdüzü, Yakuplu, Avcılar , Bakırköy, Büyükçekmece, Şişli, Başakşehir, İstinye, Bayrampaşa, Bağcılar, Mahmutbey, Davutpaşa, Kıraç, Ümraniye, Kadıköy, Beşiktaş, Çatalca, Kartal, Ataşehir, Sultanmeyli, Hadımköy Byükbakkalköy, Silivri, Çavuşbaşıı, Sultangazi, Bahçelievler, Fatih. Çekmeköy, Kavacık, Arnavutköy, Kemerburgaz, Sancaktepe, Şile, Tuzla ve Sultangazi’den gelen 300’ü aşkın itfaiye eri müdahale etmeye çalıştı. Ancak yangın rüzgarın da etkisiyle bitişikteki binaya sıçradı. Yangından yükselen dumanlar İstanbul’un uzak noktalarından da görüldü. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri zaman zaman zor anlar yaşadı. Binanın birinci katında ise kısmi çökme meydana geldi.

"CAN KAYBININ BULUNMAMASI EN BÜYÜK TESELLİMİZ"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Yangının ilk anından itibaren olay mahalindeyiz. İtfaiye, polis, sağlık ve belediye ekiplerimiz büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiriyor. Şu an için herhangi bir can kaybının bulunmaması en büyük tesellimiz. Tüm ekiplere ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, komşularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” açıklaması yaptı.