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12 senedir başkan olmaya çalışan Raşid Nekkaz balkondan atladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2019 17:53 | Son Güncelleme

Yaklaşık 12 senedir başkan olmaya çalışan Cezayirli iş adamı Raşid Nekkaz 3 gündür illegal bir şekilde tutulduğunu iddia ettiği evinin balkonundan atlayarak protestolara katıldı.Cezayir’de yaşanan seçim krizi büyümeye devam ederken gerçekleştirilecek seçimlerde aday olarak yarışmak isteyen iş adamı Raşid Nekkaz’a dair ilginç bir video yayınlandı.

Yaklaşık 12 senedir başkan olmaya çalışan Cezayirli iş adamı Raşid Nekkaz 3 gündür illegal bir şekilde tutulduğunu iddia ettiği evinin balkonundan atlayarak protestolara katıldı.
Cezayir’de yaşanan seçim krizi büyümeye devam ederken gerçekleştirilecek seçimlerde aday olarak yarışmak isteyen iş adamı Raşid Nekkaz’a dair ilginç bir video yayınlandı. 12 senedir başkan olmaya çalışan Nekkaz adına oluşturulan onaylı Facebook hesabında dün Nekkaz’ın 3 gündür evinde illegal bir şekilde tutulduğunu iddia edildi. Paylaşımda, “3 gündür evinde illegal bir şekilde tutuluyor olmasına rağmen Raşid Nekkaz iktidardaki başkanın 5’nci kez aday gösterilmesini protesto eden ulusal barışcıl gösterilere katılacak” ifadelerine yer verildi.
Facebook hesabındaki bu paylaşımdan sonra protestolara katılmak için binadan çıkmaya çalışan Nekkaz güvenlik güçlerinin engeline takıldı. Bunun üzerine ise Nekkaz çıkmak için farklı bir yol deneme kararı verip balkona çıktı.
Daha sonra ise aynı hesaptan Nekkaz’ın balkondan atlayarak kalabalığa karıştığı bir video yayınlandı. Paylaşımda, iş adamının balkondan atlayarak Cezayirllilerin arasına katılmaya çalıştığını ama güvenlik güçlerinin kendisine ve kalabalığa göz yaşartıcı gaz sıkarak müdahale ettiğini aktardı.
2006’den beri önce Fransa’da sonra Cezayir’de başkanlığı kazanmaya çalışan Raşid Nekkaz 2012 senesinde Fransa’da rüşvetle suçlanıp sorgulamaya tutuklanmıştı. 2014 senesinde Fransız vatandaşlığından vazgeçen ve Cezayir başkanlık adaylığına başvuran Nekkaz dosyasını teslim etmediği için saf dışı kalmıştı. Bazı Arap yayınları da Nekkaz’ın evinde alıkonduğunu belirtti.

Cezayir protestoları devam ediyor
Cezayir’de Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’nın beşinci kez cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesini protesto edenler dün yine sokağa çıkmıştı. Yetkililer protestocuların hükümet merkezinin çevresi ve özellikle cumhurbaşkanlığı sarayına ulaşmaması için yoğun çaba harcamıştı.

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