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12 Şubat 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 23:21 | Son Güncelleme

Şans Topu oyununun 974. hafta çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmayınca 898 bin 134 lira 22 kuruş haftaya devretti. İşte MPİ 12 Şubat 2020 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları...

12 Şubat 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 4, 16, 20, 21, 29 ve artı 9 olarak belirlendi.

12 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA

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Şans Topu oyununun 974. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 898 bin 134 lira 22 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 30 kişi 2 bin 897 lira 20'şer, 4 artı 1 bilen 226 kişi 513 lira 35'er, 4 bilen 2 bin 754 kişi 52 lira 60'ar, 3 artı 1 bilen 6 bin 444 kişi 27 lira 20'şer, 3 bilen 78 bin 463 kişi 4 lira 80'er, 2 artı 1 bilen 60 bin 816 kişi 6 lira 30'ar, 1 artı 1 bilen 207 bin 605 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

(AA)

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