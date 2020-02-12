12 Şubat 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 4, 16, 20, 21, 29 ve artı 9 olarak belirlendi.

12 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA

Şans Topu oyununun 974. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 898 bin 134 lira 22 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 30 kişi 2 bin 897 lira 20'şer, 4 artı 1 bilen 226 kişi 513 lira 35'er, 4 bilen 2 bin 754 kişi 52 lira 60'ar, 3 artı 1 bilen 6 bin 444 kişi 27 lira 20'şer, 3 bilen 78 bin 463 kişi 4 lira 80'er, 2 artı 1 bilen 60 bin 816 kişi 6 lira 30'ar, 1 artı 1 bilen 207 bin 605 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

(AA)

