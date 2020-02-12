12 Şubat 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 12 Şubat 2020 çekilişinde kazandıran numaralar 4, 9, 14, 17, 26 ve 30 olarak belirlendi.

12 ŞUBAT SAYISAL LOTO SONUÇLARI



Sayısal Loto oyununun 1296. çekilişinde 6 bilen 3 kişi, 2 milyon 279 bin 695'er liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 121 kişi 5 bin 346'şar lira, 4 bilen 6 bin 532 kişi 74'er lira ve 3 bilen 112 bin 238 kişi 13,5'er lira ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Çorum'un Sungurlu, Edirne'nin Merkez, Kocaeli'nin Körfez ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

(AA)

