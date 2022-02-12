12 Şubat 2022 Cumartesi hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 12 Şubat - 16 Şubat İstanbul'da hava durumu...

12 Şubat 2022 Cumartesi günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt geniline genelinin parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacağı kaydedilirken İç ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği belirtildi. Bu gün için plan yapan vatandaşlar ile hafta sonu tatili dolayısıyla randevu ve etkinlik için dışarıya çıkacak olan kişiler yaşadıkları şehirde hava durumun nasıl olacağını merak ediyor. Vatandaşlar 12 Şubat 2022 Cumartesi hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı için internete araştırma yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu raporu ile 12 Şubat 2022 Cumartesi hava durumu ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

12 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 10°C

Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 16°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 10°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 10°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 5°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, bu gece saatlerinde Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Orta Karadeniz kesiminin çok bulutlu, bu gece saatlerinde Samsun çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 14°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif yağmurlu

TOKAT °C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, 6°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 6°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 5°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 14°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Az bulutlu

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.



