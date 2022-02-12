12 Şubat 2022 Cumartesi hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 12 Şubat - 16 Şubat İstanbul'da hava durumu...

12 Şubat 2022 Cumartesi günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt geniline genelinin parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacağı kaydedilirken İç ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği belirtildi. Bu gün için plan yapan vatandaşlar ile hafta sonu tatili dolayısıyla randevu ve etkinlik için dışarıya çıkacak olan kişiler yaşadıkları şehirde hava durumun nasıl olacağını merak ediyor. Vatandaşlar 12 Şubat 2022 Cumartesi hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı için internete araştırma yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu raporu ile 12 Şubat 2022 Cumartesi hava durumu ile ilgili bilgileri sizler için derledik.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği öngörülüyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 10°C
Parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 16°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 5°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, bu gece saatlerinde Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Orta Karadeniz kesiminin çok bulutlu, bu gece saatlerinde Samsun çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif yağmurlu
TOKAT °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI °C, 6°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 6°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA °C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
VAN °C, 5°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 14°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Az bulutlu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum