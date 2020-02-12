12 Şubat Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Demokrat Parti başkan aday adayı Vermont Senatörü Bernie Sanders’ın dün New Hampshire eyaletinde yapılan ön seçimi kazanarak partinin sol kanadının kontrolünü ele geçirdiğini yazıyor. Gazete, geçen hafta Iowa’da Sanders’la neredeyse berabere kalan Pete Buttigieg’in dün ikinci olduğunu kaydediyor. Habere göre son dönemde atak yaparak kamuoyu yoklamalarında yükselişe geçen Minnesota Senatörü Amy Klobuchar ise yarışı üçüncü sırada tamamlayarak partinin ılımlı muhalif kanadında Buttigieg’e rakip olduğunu gösterdi. Iowa ön seçimini beşinci bitiren Klobuchar’ın Demokrat Parti’nin son tartışma programında gösterdiği yüksek performans, New Hampshire’dan çıkan sonuçta büyük rol oynadı. New Hampshire ön seçimi, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden açısındansa tam anlamıyla hüsran oldu. Hatta Biden, ilk göstergelerin sonucun kötü olacağına işaret etmesi üzerine daha sandıklar kapanmadan 29 Şubat’da ön seçim yapılacak olan Güney Carolina’ya gitti ve burada yaptığı konuşmada, “Henüz işimiz bitmedi, daha yeni başlıyoruz,” dedi. Biden’ın son birkaç haftadır kamuoyu yoklamalarında gösterdiği düşük performans, Sanders’ın temsil ettiği liberal popülizme karşı denge oluşturacak ılımlı kanadın liderliğinde büyük bir boşluk oluşturdu.

New York Times ise dört savcının, Mueller soruşturması kapsamında soruşturmanın işleyişini engelleme, yalan söyleme ve görgü tanıklarını ifadelerini değiştirmeye zorlamadan suçlu bulunan Başkan Trump’ın dostu Roger Stone’un davasından aniden çekilmelerine ilişkin haberi aktarıyor. Gazete, Başkan Trump’ın savcıların Stone için önerdiği yedi ila dokuz yıllık hapis cezasının aşırı sert olduğu şeklinde bir Twitter mesajı atmasından sonra Adalet Bakanlığı’ndan üst düzey yetkililerin araya girerek Stone’un cezasını hafifletme girişiminde bulunduğunu yazıyor. Habere göre bu girişim, Adalet Bakanlığı’nın Beyaz Saray’ın baskılarına boyun eğdiği şeklinde şüphelerin ortaya çıkmasına ve yargı bağımsızlığının sorgulanmasına yol açtı. Biri Adalet Bakanlığı’ndan istifa eden dört savcının Stone için önerdikleri cezanın geri çevrilmesinden ötürü öfke içinde oldukları belirtildi. Roger Stone davası, iki yıl süren ve Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesini mercek altına alan Mueller soruşturmasından çıkan en yüksek profilli kriminal kovuşturmaydı. Öte yandan siyasi açıdan hassas olan Stone davasında yaşanan bu sürpriz gelişme, Adalet Bakanı William Barr’ın bakanlığın bağımsızlığını Trump’ın siyasi etki alanından koruma konusunda ne kadar istekli olduğunu da tartışmaya açtı.