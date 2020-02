12 Şubat Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Demokrat Parti başkan aday adayı Vermont Senatörü Bernie Sanders’ın dün New Hampshire eyaletinde yapılan ön seçimi kazanarak partinin sol kanadının kontrolünü ele geçirdiğini yazıyor. Gazete, geçen hafta Iowa’da Sanders’la neredeyse berabere kalan Pete Buttigieg’in dün ikinci olduğunu kaydediyor. Habere göre son dönemde atak yaparak kamuoyu yoklamalarında yükselişe geçen Minnesota Senatörü Amy Klobuchar ise yarışı üçüncü sırada tamamlayarak partinin ılımlı muhalif kanadında Buttigieg’e rakip olduğunu gösterdi. Iowa ön seçimini beşinci bitiren Klobuchar’ın Demokrat Parti’nin son tartışma programında gösterdiği yüksek performans, New Hampshire’dan çıkan sonuçta büyük rol oynadı. New Hampshire ön seçimi, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden açısındansa tam anlamıyla hüsran oldu. Hatta Biden, ilk göstergelerin sonucun kötü olacağına işaret etmesi üzerine daha sandıklar kapanmadan 29 Şubat’da ön seçim yapılacak olan Güney Carolina’ya gitti ve burada yaptığı konuşmada, “Henüz işimiz bitmedi, daha yeni başlıyoruz,” dedi. Biden’ın son birkaç haftadır kamuoyu yoklamalarında gösterdiği düşük performans, Sanders’ın temsil ettiği liberal popülizme karşı denge oluşturacak ılımlı kanadın liderliğinde büyük bir boşluk oluşturdu.