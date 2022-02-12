12 Şubat Cumartesi deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

12 Şubat Cumartesi günü aralarında Yalova, Manisa ve Adıyaman'ın da olduğu bazı şehirlerde deprem oldu. Bu illerimizde meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar, 12 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet üzerinde araştırmaya başladı. 12 Şubat Cumartesi günü gerçekleşen depremlerin büyüklüğüne haberimizde detaylıca yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

12 ŞUBAT AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.02.12 05:42:47 39.2478 27.7982 5.0 -.- 1.9 -.- BADEMLI-KIRKAGAC (MANISA)

2022.02.12 03:57:24 40.4770 28.9433 13.6 -.- 1.6 -.- KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA

2022.02.12 03:41:09 37.0140 27.6252 5.4 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2022.02.12 03:02:24 36.9713 27.6620 2.5 -.- 3.6 3.4 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2022.02.12 02:50:45 37.5953 38.5025 12.3 -.- 1.6 -.- UZUNTEPE-SAMSAT (ADIYAMAN)

2022.02.12 01:26:26 37.3787 26.9895 11.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI

2022.02.12 01:21:05 37.0275 27.6165 4.2 -.- 1.7 -.- PINARLIBELEN-BODRUM (MUGLA)

2022.02.12 01:19:24 38.6687 27.0163 14.3 -.- 1.5 -.- HATUNDERE-MENEMEN (IZMIR)

2022.02.12 00:30:16 37.3873 38.6140 26.0 -.- 1.7 -.- YALINTAS-BOZOVA (SANLIURFA)

2022.02.12 00:12:05 40.4632 28.9125 12.0 -.- 1.4 -.- FISTIKLI-ARMUTLU (YALOVA)

2022.02.12 00:10:53 34.9722 25.7473 2.1 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp





