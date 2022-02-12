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12 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Şubat 2022 Cumartesi

12.02.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Şubat su kesintisi olan ilçeler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) her gün güncel olarak internet sitesi üzerinden Anadolu ve Avrupa yakasındaki ilçelerde yaşanacak su kesintisi listesine yer veriyor. 12 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte 12 Şubat 2022 Cumartesi İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...

12 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Şubat 2022 Cumartesi

12 Şubat su kesintisi olan ilçeler listesi çok sayıda vatandaş tarafından araştırılıyor. Her gün İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bakım ve çalışmalar dolayısıyla yaşanacak su kesintilerinin güncel bilgilerini paylaşıyor. İstanbullular 12 Şubat su kesintilerine ilişkin internette araştırma yapmaya başladı. Peki 12 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 12 Şubat Cumartesi günü için yapılan su kesintisi açıklamasının detaylarına haberimizde yer verdik.

12 ŞUBAT SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

12 Şubat 2022 Cumartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'da arıza kesintisi yüzünden su verilemeyen ilçe ya da mahalle bulunmamaktadır.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 12 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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