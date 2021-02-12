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12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

12.02.2021 20:28 | Son Güncelleme:
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12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 97 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 763 oldu. İşte 12 Şubat koronavirüs tablosunda son durum...

12 Şubat 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 97 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 763 oldu.

8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 461 bin 204'e yükseldi.

Toplam test sayısı 31 milyon 289 bin 306'ya ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 572 bin 190, vefat sayısı 27 bin 284, ağır hasta sayısı 1250 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

12 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

12 ŞUBAT

11 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (11 Şubat) koronavirüs nedeniyle 94 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 590 olarak açıklanmıştı.

11 şubat

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