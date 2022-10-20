12 tane torunu var yasak aşkı ortaya çıktı! Gülşen böyle itiraf etti: 10 yıl önce aşık oldum 2 ay önce kaçtım

Afyonkarahisar'dan gelerek Müge Anlı'nın programına başvuran Ahmet Düzyol 3 çocuğunun annesi, 12 torun sahibi, 40 yıllık hayat arkadaşı Gülşen'in bulunmasını istedi. 13 Ağustos'tan bu yana kayıp olan, giderken 9 tane bilezik, 7 tane Cumhuriyet altını ve eşi Ahmet Düzyol'a ait emekli aylığını da alarak kayıplara karışan Gülşen Düzyol, bugün yayınlanan programda ağızları açık bırakan sözler sarf etti.

''40 YIL 'BALIM' DEDİ, BİR GECEDE KAÇTI''

Ahmet Düzyol eşi Gülşen Düzyol'un komşuları Hüseyin'e kaçtığını öne sürdü. Düzyol, ''Canımdı balımdı. Bir kez vurmadım. O altınlar damadımındı. Ciğerimin köşesi kaçtı 40 yıllık aşkım soğudu. 40 yıl 'balım' dedi, bir gecede kaçtı'' dedi.

''HÜSEYİN İLE 10 YILDIR BERABERİZ''

55 yaşındaki Gülşen hanım da hakkındaki iddialara cevap vermek için bulunduğu evin penceresinden canlı yayına bağlandı. Gülşen hanım, ''Eşimin şiddetinden kaçtım. Film mi çevriliyor burada? Yeni bir yola girdim, geri dönüşüm yok. Sen yoluna ben yoluma. Hüseyin ile 10 yıldır beraberiz, 2 ay önce de ona kaçtım. Ahmet bey de bunu biliyordu. Ben boşanmak istiyorum. Ahmet bey de başkasıyla evlensin'' dedi.

''KOCAYA GİDECEĞİNE HACCA GİTSEYDİN''

Yaşanan diyaloglar üzerine Müge Anlı da şaşkınlığını gizleyemedi. Anlı ''Diyecek söz bulamıyorum'' dedi. Karısının sözleri üzerine Ahmet Düzyol da boşanmak istediğini dile getirirken, ''Kocaya gideceğine hacca gitseydin'' ifadelerini kullandı.



