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"12. TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri" sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 00:50 | Son Güncelleme

KKTC Başbakanı Ersin Tatar: - "Doğu Akdeniz'deki doğal gaz aramalarında KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hakkını korumak için büyük bir mücadele içindeyiz. Bu ödülü bunun için ve KKTC halkı için alıyorum" - TASAM Başkanı Süleyman Şensoy: - "2006'dan beri tevdi ettiğimiz ve artık kurumsallaşmış TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri'nin ana fikri ise insan kaynağına dayalı kalkınma modelimizi teşvik etmektir"

İSTANBUL (AA) - Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından verilen "12. TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri" sahiplerini buldu.

TASAM'ın 2006'dan bu yana devlet adamı, siyasetçi, bürokrat, bilim insanı, kurum, iş insanı, sanatçı, gazeteci-yazar ve özel olmak üzere 9 ayrı kategoride verdiği "TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri"nin sahiplerine takdimi için CVK Park Bosphorus Otel'de tören düzenlendi.

Törende konuşan TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, yeni bir dünyanın şekillendiğini belirterek, "Böylesine göreceli kırılgan bir ortamda tecrübenin derinliğinin verdiği sağduyu ile geleceğe bakabilen nitelikli insan kaynağının önemi daha da artıyor. TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri'ni yıl bazında bir konseptle değil, yaşam boyu ömür çizgisini temel alan kriterlerle tevdi ediyoruz. Bilgelik ile stratejik vizyon nitelikleri marifettir ve ödüllendirilmeyi hak ediyor. 2006'dan beri tevdi ettiğimiz ve artık kurumsallaşmış TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri'nin ana fikri ise insan kaynağına dayalı kalkınma modelimizi teşvik etmektir." diye konuştu.

Şensoy, 2019 yılı "Stratejik Vizyon Sahibi Devlet Adamı Ödülü"nü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'a takdim etti.

Ödülünü aldıktan sonra konuşan Tatar, Doğu Akdeniz'de istikrarın sembolü olan KKTC adına TASAM ödülünü almaktan büyük onur duyduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti ve onun dostlarının bize inanmalarını ve güvenmelerini istiyoruz. Doğu Akdeniz'deki doğal gaz aramalarında KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hakkını korumak için büyük bir mücadele içindeyiz. Bu ödülü bunun için ve KKTC halkı için alıyorum." ifadelerini kullandı.

"Stratejik Vizyon Sahibi Bürokrat Ödülü" ise Katar Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Hamad bin Ahmed Al-Nuaimi adına Tuğgeneral Dr. Rashid Hamad Al Naemi'ye verildi.

Ayrıca, "Stratejik Vizyon Sahibi Bilim İnsanı Ödülü"ne Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Derviş Karaboğa, TASAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fahri Erenel, "Stratejik Vizyon Sahibi İş Adamı Ödülü"ne Serhat Akpınar ve Tülin Akın, "Stratejik Vizyon Sahibi Sanatçı Ödülü"ne Mustafa Kemal Abadan ve Zeynep Kartal, "Stratejik Vizyon Sahibi Bürokrat Ödülü"ne Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, "Stratejik Vizyon Sahibi Siyasetçi Ödülü"ne merhum siyasetçi Ahmed Rıza Bey, "Stratejik Vizyon Sahibi Gazeteci-Yazar Ödülü"ne Ömer Özkaya, Prof. Dr. Şükrü Hanioğlu, Müyesser Yıldız, "Stratejik Vizyon Sahibi Kurum Ödülü"ne İŞKUR, "Stratejik Vizyon Sahibi Özel Ödülü"ne eski bakanlardan Prof. Dr. Sami Güçlü layık görüldü.

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KKTC Başbakanı Ersin Tatar ödül TASAM Başkanı Süleyman Şensoy

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