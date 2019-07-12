12 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

Washington Post Başkan Trump’ın 2020 nüfus sayımı formuna vatandaşlık sorusu ekleme çabalarında geri adım attığı haberini veriyor. Trump, Anayasa Mahkemesi’nin vatandaşlık sorusunu uygunsuz bulmasının ardından bu konudaki ısrarını sürdüreceği mesajını vermis ve bunun başkanlık kararnamesiyle yapılabileceğini söylemişti. Başkan Perşembe günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamada beklendiği gibi nüfus sayımına vatandaşlık sorusunun eklenmesi yönünde bir kararname çıkartmadı. Bunun yerine ülkede yaşayan vatandaş olmayan kişilerin sayısını öğrenmek için Ticaret Bakanlığı’nın, federal dairelerden veri toplamasını sağlayacak bir kararnamenin haberini verdi. Açıklama her 10 yılda bir yapılan nüfus sayımı formuna vatandaşlık sorusu eklenmesi için 19 aydır süren tartışmayı sona erdirmiş oldu. Karara karşı çıkanlar, Latin Amerika kökenlilerin ve göçmenlerin nüfus sayımına katılmaya çekinmelerine neden olabileceğini söylüyordu. Nüfus sayımı Kongre’de temsilcilerin seçmen bölgelerinin belirlenmesi ve kaynakların dağıtılmasında kullanıldığı için önemli.

New York Times Fransa’nın Perşembe günü “dijital vergi” uygulamasını kabul eden ilk ülke olduğunu yazıyor. Kabul edilen yasayla Fransızlar’a dijital hizmet veren bu şirketlere elde ettikleri gelirin yüzde 3'ü oranında vergi ödemeleri zorunluluğu getiriliyor. Bunlara Facebook, Google ve Amazon da dahil. İngiltere de teknoloji devlerine yüzde 2 vergi koyma planı üzerinde çalışıyor. Avrupa Birliği de dijtal vergi konusunu gündemine taşımaya hazırlanıyor. Habere göre bu durum müttefik ülkeleri birbirine düşürme tehlikesini ortaya çıkarırken çok uluslu bir anlaşma yapılması ihtiyacını da doğuruyor. Trump yönetimi Çarşamba günü yaptığı açıklamada Fransa’nın teknoloji şirketlerine vergi uygulamasını, adil olmayan ticari bir uygulama olarak kabul edilebileceğini ve misilleme yapılabileceğini söylemişti. Trump Fransa’nın uygulamasıyla ilgili nasıl adım atılacağına karar vermek için soruşturma açılacağını kaydetmişti. Maliye Bakanı Steven Mnuchin de İngiltere’nin adımıyla ilgili kaygılarını dile getirdi.