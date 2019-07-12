12 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

Washington Post Başkan Trump’ın 2020 nüfus sayımı formuna vatandaşlık sorusu ekleme çabalarında geri adım attığı haberini veriyor. Trump, Anayasa Mahkemesi’nin vatandaşlık sorusunu uygunsuz bulmasının ardından bu konudaki ısrarını sürdüreceği mesajını vermis ve bunun başkanlık kararnamesiyle yapılabileceğini söylemişti. Başkan Perşembe günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamada beklendiği gibi nüfus sayımına vatandaşlık sorusunun eklenmesi yönünde bir kararname çıkartmadı. Bunun yerine ülkede yaşayan vatandaş olmayan kişilerin sayısını öğrenmek için Ticaret Bakanlığı’nın, federal dairelerden veri toplamasını sağlayacak bir kararnamenin haberini verdi. Açıklama her 10 yılda bir yapılan nüfus sayımı formuna vatandaşlık sorusu eklenmesi için 19 aydır süren tartışmayı sona erdirmiş oldu. Karara karşı çıkanlar, Latin Amerika kökenlilerin ve göçmenlerin nüfus sayımına katılmaya çekinmelerine neden olabileceğini söylüyordu. Nüfus sayımı Kongre’de temsilcilerin seçmen bölgelerinin belirlenmesi ve kaynakların dağıtılmasında kullanıldığı için önemli.
New York Times Fransa’nın Perşembe günü “dijital vergi” uygulamasını kabul eden ilk ülke olduğunu yazıyor. Kabul edilen yasayla Fransızlar’a dijital hizmet veren bu şirketlere elde ettikleri gelirin yüzde 3'ü oranında vergi ödemeleri zorunluluğu getiriliyor. Bunlara Facebook, Google ve Amazon da dahil. İngiltere de teknoloji devlerine yüzde 2 vergi koyma planı üzerinde çalışıyor. Avrupa Birliği de dijtal vergi konusunu gündemine taşımaya hazırlanıyor. Habere göre bu durum müttefik ülkeleri birbirine düşürme tehlikesini ortaya çıkarırken çok uluslu bir anlaşma yapılması ihtiyacını da doğuruyor. Trump yönetimi Çarşamba günü yaptığı açıklamada Fransa’nın teknoloji şirketlerine vergi uygulamasını, adil olmayan ticari bir uygulama olarak kabul edilebileceğini ve misilleme yapılabileceğini söylemişti. Trump Fransa’nın uygulamasıyla ilgili nasıl adım atılacağına karar vermek için soruşturma açılacağını kaydetmişti. Maliye Bakanı Steven Mnuchin de İngiltere’nin adımıyla ilgili kaygılarını dile getirdi.
Wall Street Journal ise Demokrat Parti içinde Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve partinin liberal genç kanadı arasında ortaya çıkan ırk tartışmalarının dikkat çektiğini yazıyor. Temsilciler Meclisi’nin yeni üyelerinden Demokrat Partili Alexandria Ocasio Cortez’in basına Pelosi’nin yeni seçilen ve beyaz olmayan Temsilciler Meclisi üyelerini dışlamaya çalıştığını hissettiğini söylemesi diğer beyaz olmayan temsilcilerden tepki topladı. Missouri’den siyah Amerikali Temsilciler Meclisi üyesi William Lacy Clay ‘‘Geri püskürtülünce, yolunuzu bulamayınca ırk kartını kullanıyorsunuz. Bu inanılmaz’’ dedi. Yine siyah Amerikalı Florida temsilcisi Val Demings de Pelosi’nin davranışlarının ırk temelli olduğu iddiasını reddetti ve ‘‘Onunla ilgili birçok şey söyleyebilirsiniz ancak bugüne kadar onunla temaslarımda söylediği hiç bir şeyin ırk temelli olduğunu düşünmedim. Her zaman beyaz olmayanları kollamaya çalıştığını düşündüm’’ ifadelerini kullandı. Liberal aktivistlerse tarihi başarılarıyla Kongre’ye giren dört yeni üyeye destek veriyor. New York’tan Ocasio Cortez, Kongre’ye giren en genç kadın olmayı başarırken Minnesota’dan Ilhan Omar ve Michigan’dan Raschida Tlaib, Kongre’nin ilk Müslüman kadın üyeleri olmuştu.
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